Com os novos Galaxy Z Fold 4 da Samsung a chegar ao mercado, é hora de avaliar se este smartphone dobrável está à altura do que lhe é pedido. O facto de ter um ecrã diferente do que é normal traz alguns desafios, que se esperam ultrapassados.

Seguindo o que aconteceu com os modelos anteriores, também este foi testado ao máximo. O desafio era elevado, mas será que o Galaxy Z Fold 4 resistiu a todas as torturas? Descubra como se portou esta nova proposta da Samsung.

Novos desafios para este novo Galaxy?

Agora que estão no mercado nacional, os novos Galaxy Z Fold 4 da Samsung começam a ser entregues aos clientes que fizeram a pré-reserva. Este novo smartphone segue muito do que a marca revelou nos anos anteriores, melhorando-o em alguns pontos-chave e aumentando a área útil que estes ecrãs oferecem.

Com esta disponibilização, começam também os testes e as avaliações que tentam mostrar se estes estão à altura do que é esperado. Após vários problemas, resolvidos ao longo dos últimos anos, é hora ver se a quarta geração do Galaxy Z Fold 4 mantém a qualidade e a mesma resistência.

O Z Fold 4 mantém a qualidade do anterior

Para mostrar isso mesmo, o conhecido canal do YouTube JerryRigEverything testou e abusou deste smartphone. Os testes, como sempre, são agressivos, mas mostram que os padrões de qualidade da Samsung não foram reduzidos e o novo modelo continua com padrões de qualidade elevados.

Tal como nos modelos anteriores, o maior problema está mesmo no ecrã interior, que está desenhado para dobrar e que por isso é menos resistente. Ainda assim, toda a restante estrutura é mais resistente e o alumínio presente tem um desempenho ainda melhor, resistindo mais tempo e com menos impacto para os utilizadores.

Samsung tem mantido a qualidade deste smartphone

O problema maior continua a estar no ecrã interior, que dada a sua função e a sua usabilidade tem de ser fabricado com materiais mais sensíveis e menos resistentes. Ainda assim, a Samsung manteve a mesma qualidade e durabilidade neste ecrã que tem de dobrar tantas vezes por dia.

Mais do que este teste, em que o Galaxy Z Fold 4 teve um bom desempenho, resta saber como vai ser a sua utilização ao longo do tempo. Não existem problemas conhecidos de forma massiva, mas, como é normal, há utilizadores com problemas reportados (1, 2, 3, 4) e que mostram alguns problemas nos ecrãs.