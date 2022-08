Marechal Ustinov: navio de guerra russo que está ao largo de Portugal

Falar em navios russos é vir à memória o Moskva, que se afundou nesta guerra entra a Rússia e a Ucrânia. Mas hoje falámos do Marechal Ustinov, que é quase como um "irmão gémeo do ‘Moskva’ que está ao largo de Portugal.

De acordo com as informações, este navio transporta 64 mísseis de cruzeiro guiados de longo alcance.

Há um grande navio russo de guerra que está ao largo de Portugal. O navio de guerra “Marechal Ustinov”, tem a capacidade para transportar 64 mísseis de cruzeiro de longo alcance, 16 mísseis antinavio ‘Vulkan’ e 40 mísseis ‘Vespa’.

As Forças Armadas Portuguesas, através de meios navais e aéreos pertencentes ao Sistema de Forças Nacional, estão empenhadas, desde o dia 25 de agosto, no acompanhamento de uma Força Naval da Federação Russa. A força russa é composta por três navios de guerra, que entraram no oceano Atlântico provenientes do Mar Mediterrâneo, referem as Forças Armadas Portuguesas numa publicação no Facebook.

O acompanhamento desta força naval é um procedimento normal, sempre que navios de guerra de países que não pertencem à NATO navegam dentro da ZEE portuguesa.

O cruzador está a ser acompanhado pela fragata “Kulakov” e por um navio de reabastecimento. A frota está a ser seguida por Portugal, através de um navio da Armada e aviões da Força Aérea.