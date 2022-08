Depois de ser dado a conhecer o OPPO Reno8, a marca trouxe mais uma novidade. Falamos do Pad Air, o seu primeiro tablet a chegar ao continente europeu. Esta proposta foi desenvolvida para oferecer ao utilizador a melhor experiência, o melhor design e a melhor performance.

Tal como os smartphones, também está proposta da OPPO está em conquistar os utilizadores e a competir de forma feroz com a concorrência. Os argumentos são fortes e este tablet terá uma palavra a dizer.

O equipamento é extremamente leve e apresenta um design elegante em metal de duas cores. No que toca ao software, está equipado com o novo ColorOS para Pad, melhorando a experiência do utilizador com interações mais inteligentes e suaves.

Toque suave combinado com um design leve e fino

O OPPO Pad Air apresenta um design em metal com dois tons unidos. A parte superior do painel traseiro combina uma textura 3D com um acabamento em OPPO Glow com ranhuras para uma melhor aderência enquanto protegem de impressões digitais.

Na parte inferior do painel traseiro foi usado um jato de areia com grãos de apenas 0.15mm, proporcionando uma superfície de aparência lisa sem, no entanto, ser escorregadia. Apenas com 440g e 6.94mm de espessura, o OPPO Pad Air é bastante leve e confortável.

ColorOS para Pad: nova experiência para interações inteligentes

O OPPO Pad Air utiliza o ColorOS para Pad e possibilita interações mais intuitivas ao toque, tais como a divisão do ecrã com dois dedos, flutuação de janelas com quatro dedos e barra lateral inteligente.

Além disto, apresenta ainda duas novas features multi-ecrã que permitem aos utilizadores manterem a continuidade entre dispositivos: a primeira passa por arrastar e largar os ficheiros e a segunda passa pela partilha da área de transferência.

Com o primeiro é possível partilhar facilmente ficheiros entre um smartphone OPPO e o Pad Air, arrastando e largando. Após serem passadas para o amplo ecrã do Pad Air, as fotos e vídeos são mais fáceis de editar. Com a partilha da área de transferência, os utilizadores podem facilmente copiar e colar texto entre dispositivos OPPO.

Fino, elegante e muito divertido

O OPPO Pad Air está equipado com a plataforma móvel Qualcomm Snapdragon® 680. A sua arquitetura 8-core possibilita aos utilizadores trabalharem e/ou jogarem com facilidade, mesmo em multitarefa. O Pad Air apresenta um ecrã 2K HD de 10.36 polegadas e obteve a certificação TÜV Rheinland para proteção da visão e possui baixa luminosidade azul que reduz eficazmente a fadiga ocular.

O Pad Air também vem equipado com quatro grandes colunas que suportam Dolby Atmos garantindo um som de alta qualidade e uma experiência auditiva imersiva. A bateria de 7,100 mAh proporciona até 12h de visualização de vídeos, até 15h de videoconferências ou até 16h de leitura de e-books. A bateria dura facilmente várias horas, seja em trabalho, aulas ou entretenimento.

Preço e disponibilidade

O OPPO Pad Air terá os seguintes modelos disponíveis no mercado português:

O modelo 4GB + 64GB – 349,99€

O modelo 4GB + 128GB – 399,99€

O novo Pad Air poderá ser adquirido nas principais lojas, nos operadores e também na loja online da OPPO.