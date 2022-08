Hoje é um dia especial para a OPPO, com a chegada dos novos Reno8 Series. A marca está a ganhar uma posição de destaque no continente europeu e por isso tem investido em trazer novos equipamentos.

Este é um smartphone que reúne vários argumentos importantes e que vão certamente fazer os novos Reno8 Series competir no mercado. Vamos assim conhecer tudo o que OPPO trouxe com estes dois novos modelos.

Câmara com capacidades excecionais em baixa luminosidade

A gama Reno continua a ganhar popularidade. Desde o lançamento da gama, em 2019, a OPPO já comercializou mais de 80 milhões de unidades em todo o mundo. Estes smartphones apresentam uma câmara com funcionalidades distintas e um design único.

Nesta nova geração, que inclui o Reno8 Pro 5G e o Reno8 5G, se destaca a câmara inovadora que permite aos utilizadores captarem as melhores imagens nas condições de luminosidade mais desafiantes.

Ambos os equipamentos contam com sensores Dual Sony, incluindo o Sony IMX709 de 32MP RGBW na câmara frontal, que permite a captura de selfies nas melhores condições com luz reduzida, e o Sony IMX766 de S0MP na câmara traseira, que assegura uma performance topo de gama.

O Reno8 Pro 5G traz um processador de imagem MariSilicon X, oferecendo uma qualidade de vídeo inigualável. O MariSilicon X permite a gravação no modo Vídeo 4K Ultra Noturno, assegurando uma captação de imagens mais detalhadas, brilhantes e nítidas mesmo à noite, bem como no modo Vídeo 4K Ultra HDR, garantindo mais pormenor tanto em contextos de alta como de baixa luminosidade.

Carregamento mais rápido do mercado e bateria com maior vida útil

A tecnologia de carregamento rápido SUPERVOOC de 80W, disponível no Reno8 Pro 5G e Reno8 5G, possibilita recarregar a bateria de 4500 mAh até 50% em cerca de 11 minutos e 100% em aproximadamente 30 minutos.

Com o Motor de Saúde da Bateria, os dispositivos Reno8 Series mantêm até 80% da sua capacidade original após 1600 ciclos completos de carregamento, o dobro da média nesta indústria (800 ciclos), fazendo deste o smartphone com a bateria mais duradoura do mercado.

Com o Reno8 Series, a OPPO mantém o seu compromisso em oferecer uma experiência de carregamento líder no mercado. Desde 2014, graças à tecnologia de carregamento da OPPO, mais de 220 milhões de pessoas em todo o mundo ganharam mais horas de utilização diária.

Design monobloco leve e otimizado para uma suave sensação ao toque

Os novos Reno8 Series apresentam um design monobloco otimizado, que integra o módulo de câmara e a capa traseira para uma sensação mais suave ao toque. O Reno8 Pro 5G é o mais fino da gama (7.34mm de espessura) e é também bastante leve (183g), disponível nas cores verde e preto esmalte.

Já o Reno8 5G apresenta uma espessura de 7.67mm e pesa 179g, estando disponível nas cores dourado e preto brilhantes e incluindo o OPPO Glow para garantir um look mais deslumbrante e mais resistente a impressões digitais.

Ambos os Reno8 Pro 5G e o Reno8 5G apresentam ecrãs AMOLED. O Reno8 Pro 5G apresenta o ecrã mais fino da gama para assegurar uma melhor experiência de visualização.

Performance duradoura

A combinação do processador MediaTek Dimensity 8100-MAX e do Sistema de Refrigeração Ultra Condutivo, juntamente com RAM LPDDR5 de 8GB e um armazenamento UFS 3.1 de 256GB fazem do Reno8 Pro 5G o mais potente da sua gama até ao momento.

Não menos importante, o Reno8 Pro 5G oferece um desempenho líder de mercado para uma experiência suave e estável de gaming sem qualquer tipo de sobreaquecimento.

O Reno8 conta com um processador MediaTek Dimensity 1300 e está equipado com refrigeração líquida com tecnologia câmara de vapor supercondutora para um mais rápido arrefecimento.

OPPO Reno8 - Preço e disponibilidade

O OPPO Reno8 Pro 5G e o OPPO Reno8 5G estarão disponíveis em Portugal a partir do dia 31 de agosto com um PVPR de 849,99€ e 599,99€, respetivamente. Os dois equipamentos poderão ser adquiridos nos principais canais retalhistas, nos operadores e na loja online da OPPO.

Campanha promocional

Entre 31 de agosto e 18 de setembro de 2022, na compra de um OPPO Reno8 Pro 5G terá a oferta dos OPPO Enco X2 e de uma capa protetora de silicone. Na compra do OPPO Reno8 5G terá a oferta dos OPPO Enco Free2 e de uma capa protetora de silicone.