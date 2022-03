Energias renováveis impulsionadas pela procura de alternativas ao petróleo e ao gás da Rússia

A guerra que está a assombrar a Ucrânia, o leste europeu e o mundo, tem dado a entender que a dependência dos países face a outros pode ser perigosa. Nesse sentido, nos últimos dias, na Europa, por exemplo, as energias renováveis conheceram um impulso, motivado pela procura por alternativas ao petróleo e ao gás provenientes da Rússia.

Os investidores também parecem estar a apostar mais no setor.

Pela primeira vez desde a pandemia, o European Renewable Energy Index, um índice que acompanha o desenvolvimento e desempenho das empresas europeias que trabalham no setor das energias renováveis, aumentou quase 9,3%, na semana passada.

O facto de a Europa depender amplamente do gás e do petróleo provenientes da Rússia, levanta a questão dos perigos inerentes à dependência externa. Por esta razão, registou-se uma mudança na política energética da Europa, beneficiando empresas do setor.

Isto é resultado da tentativa dos governos europeus se afastarem do fornecimento de petróleo e gás da Rússia. Este que é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo e é a resposta para 40% das necessidades de gás da Europa.

Aliás, esta semana, o Ministro das Finanças e Proteção Climática da Alemanha Robert Habeck anunciou planos para diversificar as energias renováveis. Ou seja, a Alemanha estabeleceu um objetivo de 80% de produção renovável até 2030, e 100% até 2035, antecipando em cinco anos horizontes temporais anunciados anteriormente.

De acordo com empresas como a fabricante de painéis solares Gautam Solar, a Rússia criou um nível de desconfiança de tal forma elevado que não conseguirá invertê-lo a curto prazo. Além disso, considera que, para cumprir objetivos como aqueles traçados pela Alemanha, é necessário “apostar em grande com investimentos agora”.

Esta situação está a promover a subida dos valores de algumas empresas de energias renováveis. Essa subida poderá espelhar a vontade que os investidores têm em dar uma oportunidade ao setor das energias renováveis, por forma a reduzir a (aparentemente problemática) dependência energética externa.

