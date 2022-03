Em 20 anos apenas foram vendidas 2,3 milhões de unidades de consolas Xbox no Japão

A Microsoft sempre teve alguma dificuldade em vender as suas consolas Xbox no Japão, ou não fosse a Nintendo e a Sony japonesas, o que condiciona desde logo a escolha dos consumidores deste país por estas duas marcas.

No entanto há agora novos dados revelados que indicam que a empresa de Redmond apenas conseguiu vender 2,3 milhões de unidades da Xbox ao longo de 20 anos.

2,3 milhões de Xbox vendidas no Japão em 2o anos

Recentemente foi divulgada uma reportagem de comemoração dos 20 anos da Xbox, pela revista Weekly Famitsu, onde se verifica mais objetivamente o quão resistente é a população japonesa no que respeita à compra das consolas da Microsoft. De acordo com dados, até ao momento, a empresa apenas conseguiu vender 2,3 milhões de unidades da Xbox no país asiático.

Este valor total considera a Xbox original, a Xbox 360, a Xbox One e as mais recentes Xbox Series X e Series S. Esmiuçando ainda mais, em concreto foram vendidos 2.345.975 exemplares da consola até ao dia 6 de fevereiro deste ano. Grande parte deste montante respeita à Xbox 360 que vendeu 1.616.128 unidades Já a Xbox original vendeu 472.992 unidades, as Xbox Series X e S, combinadas, venderam 142.024 e a Xbox One vendeu 114.813 exemplares da consola.

Por sua vez, para efeitos de comparação, apenas a consola Wii U da Nintendo vendeu sozinha 3.303.541 unidades no mercado japonês, um valor superior ao total de consolas Xbox vendidas em 20 anos.

Além disso, a reportagem indica que a Xbox One não teve praticamente nenhuma popularidade no país, uma vez que até as vendas dos modelos mais recentes da Series X e S foram superiores, mesmo contando com a falta de equipamentos devido à escassez de componentes.

Os dados indicam ainda quais os jogos para a Xbox mais populares no Japão, os quais seguem na lista seguinte:

Dead or Alive 3 (Xbox) – 271.149 unidades vendidas

– 271.149 unidades vendidas Star Ocean 4: The Last Hope (Xbox 360) – 208.521 unidades vendidas

– 208.521 unidades vendidas Tales of Vesperia (Xbox 360) – 204.305 unidades vendidas

– 204.305 unidades vendidas Blue Dragon (Xbox 360) – 203.740 unidades vendidas

– 203.740 unidades vendidas The Last Remnant (Xbox 360) – 154.493 unidades vendidas

Mas estes números parecem não assustar a Microsoft, uma vez que a empresa continua a trabalhar para conquistar o mercado japonês.

