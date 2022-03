Valerá a pena lançar um carro elétrico com 1.000 km de autonomia? Musk diz que não

No mundo dos carros elétricos a eficiência é a chave do sucesso. Aliás, entre a Tesla e outros fabricantes há uma diferença face ao que é oferecido em equipamento e o que é disponibilizado em termos de performance. Os Tesla são de facto dos carros mais eficientes e isso não é segredo. Aliás, Elon Musk partilha exatamente isso num tweet sobre a autonomia da bateria de um concorrente seu.

Numa resposta a um tweet onde era vangloriada a autonomia dos carros elétricos Lucid, Musk refere que veículos elétricos com mais de 1.000 km de autonomia são um erro.

Elon Musk: Autonomia a mais poderá ser autonomia a menos

Se pensarmos nos benefícios e nos custos de um carro com uma bateria de mil quilómetros ou mais poderemos chegar à conclusão que não nos trará vantagem. Quem o diz é o próprio CEO da Tesla. Ter esta autonomia, de mil quilómetros ou mais, é desnecessário (e até mesmo um equívoco).

Segundo ele, desenvolver um veículo elétrico com cerca de 1.000 km de autonomia afetaria diretamente a qualidade, por conta de questões relacionadas ao peso da bateria do automóvel.

Numa resposta a um tweet o responsável da Tesla deixou um número exato em milhas: 600, o equivalente a 965 km. Musk disse-o no Twitter, numa resposta na conta Whole Mars Catalog. Nesta publicação era dito que a Lucid entregou o "primeiro VE de 500 milhas" (cerca de 804 km) e a Tesla será “a primeira a produzir um [carro com este alcance] em peso”.

A mensagem teve um destinatário, o próprio Elon Musk, que respondeu:

Poderíamos ter feito um Model S de 600 milhas à 12 meses, mas isso tornaria o produto pior, pois 99,9% do tempo o condutor estaria a carregar o peso desnecessário da bateria, o que piora a aceleração, a condução e a eficiência. Até mesmo o nosso carro com mais de 400 milhas [640 km] é mais do que a maioria usará.

Respondeu Musk.

Indiretamente, Musk confirma que as baterias ainda representam o calcanhar de Aquiles destes veículos. Na continuação da conversa alguém aponta acertadamente que, por vezes, a autonomia declarada não corresponde à real, por fatores ambientais ou como resultado da diminuição do desempenho ao longo do tempo.

Embora 400 milhas (cerca de 644 km) possam parecer muito, em condições reais, levando em consideração as velocidades das estradas, o clima frio, e os passageiros que podem ser transportados o alcance pode cair para 300 milhas (cerca de 483 km) ou menos.

Apesar desta realidade, é muito provável que a maioria dos proprietários dos Tesla concordariam que o alcance seria uma prioridade, preferindo-o à aceleração.