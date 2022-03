Power Stations Bluetti – prepare-se para as aventuras no meio da natureza

Com o aproximar da primavera, chega também a predisposição para se fazerem atividades ao ar livre. Acampamentos, caravanismo, caminhadas ou simples piqueniques são atividades que poderão necessitar da ajuda extra de energia que uma power station poderá oferecer.

A Bluetti dispõe de produtos modernos e inteligentes, ideais para estes cenários, mas também para ter sempre energia em contexto de trabalho ou até em casa, para suprir alguma falha de energia que possa ocorrer.

BLUETTI AC300+B300 Power Station Combo

A Bluetti AC300 pode ser conjugada com o módulo de bateria extensível B300. Na verdade, o módulo principal da AC300 não tem uma bateria integrada, podendo esta ser ajustada às necessidades do utilizador, com os módulos B300. Esta opção permite que a Bluetti AC300 seja mais leve e fácil de transportar, mas também permite uma maior facilidade na troca de baterias no futuro.

Esta power station 100% modular pode então levar até 4 módulos de bateiria B300, totalizando 12.288 Wh. O AC300 usa células LFP topo de gama que possuem mais de 3500 ciclos de vida, levando até 80% da capacidade original, o que significa cerca de 10 anos de vida útil.

Para controlar toda a tecnologia associada à Bluetti AC300, existe uma app que se liga ao smartphone via Blutooth e Wi-Fi.

O combo de inversor + powerbank BLUETTI AC300+B300 está disponível em promoção Flash, com um desconto de 800 € face ao preço normal, utilizando o código de desconto AC300B300. O preço final é de 3699 €.

BLUETTI AC300+B300

BLUETTI AC200P+3xSP120

Esta é uma Power Station com enorme capacidade de 2000Wh, com inversor AC capaz de fornecer uma potência contínua de 2000W e pico de 4800W. É concebido especialmente para dispositivos de grande potência como grelhadores elétricos, berbequins, chaleiras, máquinas de café, entre outros.

A bateria incluída é de células LiFePo4, pensada na segurança e na qualidade do fornecimento de energia, com taxa elevada de descarga e preparada para mais de 3500 ciclos.

O kit do inversor inteligente BLUETTI AC200P e 3 painéis solares SP120 está disponível por 2699 €, um desconto de 300 € face ao preço normal.

BLUETTI AC200P+3*SP120

BLUETTI EB70

O modelo EB70 oferece 10 saídas de alimentação, sendo capaz de alimentar a grande maioria dos produtos essenciais numa grande viagem ou num acampamento, longe de tomadas, como smartphones, computadores, fogão elétrico ou até um pequeno aquecedor.

O inversor BLUETTI EB70 está disponível por apenas 649 €, incluindo um desconto de 100 € face ao preço normal.

BLUETTI EB70

Todos os produtos são enviados a partir de armazém europeu, com portes gratuitos e sem custos adicionais na entrega. Veja ainda todas as promoções atualmente a decorrer.