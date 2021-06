A aposta nos carros elétricos está cada vez mais presentes nos grandes fabricantes de automóveis. Estes são já para muitos uma proposta ativa e presente na sua oferta, desbravando caminho para o que será um futuro livre de motores de combustão.

Depois de outras marcas terem tomado uma posição, é agora a hora da Volkswagen revelar os seus planos. A marca alemã revelou agora que em 2035 vai abandonar as vendas de carros com motores de combustão, focando-se apenas nos elétricos.

O mercado tem dado provas das potencialidades que os carros elétricos vão trazer. Cada vez mais condutores optam por estas soluções, que prometem ser mais amigas do ambiente e terem consumos energéticos menores e mais ajustados aos tempos atuais.

A Volkswagen começou já a apostar neste mercado e tem já disponíveis várias propostas. Estas baseiam-se tanto em modelos criados de base com motores de combustão, como em modelos criados de raiz para serem elétricos e com todas as caraterísticas associadas.

Klaus Zellmer, um responsável da Volkswagen, revelou numa entrevista os planos da marca para este mercado. A gigante automóvel alemã quer acabar com as vendas de carros com motores de combustão em 2035. Estes são planos para a Europa, deixando os EUA e a China para mais tarde.

O responsável da Volkswagen revelou ainda que o mercado espera que em 2030 cerca de 70% das vendas de carros na Europa sejam de elétricos. Assim, e segundo a marca, tudo aponta para esta estar pronta para assumir uma posição de destaque, num mercado com cada vez mais restrições.

A decisão da Volkswagen segue a linha de outras marcas concorrentes e que revelaram recentemente os seus planos. Audi, Fiat, Volvo e outras marcas têm já as suas datas definidas para este passo. Ao mesmo tempo, há já países a planear o fim das vendas de carros com motores de combustão.

A Volkswagen dá assim um passo importante para marcar a sua posição no mercado. Ao abandonar os motores de combustão e ao apostar nos carros elétricos, assume que quer mudar e ajudar a alterar este mercado.