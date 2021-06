O Clubhouse já está a dispensar os convites para aceder à rede social

O Clubhouse é a rede social do momento. Baseada apenas na voz e na partilha de informação de forma direta, cativou os utilizadores e despertou a sua atenção para esta nova forma de interagir, pelo menos no campo das redes sociais.

Esta rede tem um sistema já bem conhecido de convites, que limita e controla o acesso de novos utilizadores, tal como muitas outras fizeram. Agora, e depois de muitos meses depois de muito controlo, o Clubhouse começou a dispensar os convites para aceder à rede social.

No início do mês os responsáveis do Clubhouse começaram a mostrar um pouco mais do seu futuro. Revelaram que em breve muitas novidades vão ser lançadas, nas várias versões das apps que estão disponíveis para os sistemas operativos onde está presente.

Além disso, e na publicação lançada no Twitter, era revelado que o Clubhouse iria em breve ter um lançamento global. Isto estava apontado para o verão e significava que a imposição dos convites fosse levantada nessa mesma altura.

Esse momento parece agora ter chegado, ainda que de forma limitada a controlada. Ou seja, vários utilizadores foram autorizados a aceder ao Clubhouse sem qualquer convite, imediatamente após terem feito o registo nesta rede social.

Claro que este movimento não é ainda generalizado e muitos aguardam ainda a autorização, ou o convite, para aceder a esta rede. Espera-se que com o tempo, em breve, este acesso seja garantido a muitos mais utilizadores interessados em usar o Clubhouse.

Mesmo sendo uma evolução natural e até esperada, a verdade é que pode ter sido provocada por fatores externos. Com cada vez mais concorrentes a apresentar soluções, é hora do Clubhouse se abrir de forma completa à Internet.

A adesão no Android mostrou que esta deverá rede continuar a crescer e tornar-se um caso de sucesso. Esta é completamente diferente e as suas particularidades são a razão para o interesse que a Internet demonstra.