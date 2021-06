Mais uma! Fiat será 100% elétrica em 2030

Se há umas semanas anunciou que ia recompensar os condutores que andassem na estrada de forma sustentável, agora, a Fiat juntou-se à já vasta lista de marcas a estabelecer um horizonte temporal para se tornar 100% elétrica.

Para isso, eliminará, gradualmente, todos os seus modelos com motor de combustão, a partir de 2025.

Mais uma marca a aventurar-se

Um dos membros mais importantes do grupo Stellantis anunciou que se tornará uma marca totalmente elétrica até 2030. De forma a cumprir a promessa, pretende eliminar, gradualmente, todos os seus modelos com motor de combustão interna, já a partir de 2025.

Assim como a Ford, com o Mustang Mach-E, também a Fiat possui apenas um carro elétrico no seu catálogo: o mais recente 500. Apesar disso, ambas estabeleceram o ano de 2030 (embora a Ford possa vir a antecipar-se) como horizonte temporal para se tornarem 100% elétricas. No entanto, nem tudo se assemelha.

Enquanto que a Ford se comprometeu apenas a concretizar a transição na Europa, mantendo os modelos com motor de combustão em mercados como o dos EUA, a Fiat foi mais além. De forma muito ambiciosa, estabeleceu a meta que visa abandonar os motores de combustão em todo o mundo.

Entre 2025 e 2030, a nossa linha de produtos irá gradualmente tornar-se elétrica. Esta será uma mudança radical para a FIAT. A decisão de lançar os novos 500 apenas como elétricos foi tomada antes da pandemia. Mesmo assim, já sabíamos que o mundo não podia aceitar mais compromissos. Foi-nos recordada a urgência de tomar medidas, de fazer algo pelo planeta Terra.

Explicou Olivier François, CEO da Fiat.

Fiat objetiva aumentar as estações de carregamento

Tendo em conta o que tem vindo a ser tido como um problema, a Fiat pretende melhorar a disponibilidade de estações de carregamento nas zonas que não lhes tenham acesso regular, por exemplo, apartamentos sem garagem. Dessa forma, tentará aumentar o número de pontos de carregamento públicos, para que seja viável a transição que está a preparar.

Posto isto, apenas não é claro qual será o tipo de modelos a lançar pela marca, considerando que é uma marca generalista, como a Citroën, ao passo que a Alfa Romeo é premium, e a Maserati, por exemplo, é de luxo.