O Clubhouse é um caso raro de sucesso estrondoso no campo das redes sociais. Esta tem uma forma totalmente diferente de interagir com os utilizadores, recorrendo à voz para poderem comunicar e partilhar experiências.

Focado inicialmente no iOS, abriu recentemente as portas ao Android, com o mesmo modelo. Se por agora é necessário um convite para aceder a esta rede, em breve o Clubhouse vai abandonar esta obrigatoriedade e assim tornar-se uma rede social realmente aberta.

Desde que foi lançada que esta rede social requer aos utilizadores um convite para permitir o acesso. Estes são controlados e atribuídos de forma muito controlada, para limitar o acesso e ter apenas os utilizadores que interessavam realmente ao Clubhouse.

Claro que com o tempo tornou-se mais simples ter acesso a estes convites e hoje em dia estes são bastante acessíveis. Agora, e segundo o seu CEO, Paul Davison, este sistema de convites deverá desaparecer. Conta que isso aconteça até agosto.

Com o sucesso que esta rede social tem tudo no Android, fica claro que a mesma está madura e pronta a ser usada de forma mais alargada. Assim, e sem uma data fixa anunciada, o sistema de convites deverá ser removido e o Clubhouse aberto a todos.

Além disso, e com os desenvolvimentos que têm sido feitos no Android, há também novidades interessantes. Esta app dedicada ao Clubhouse tem agora a possibilidade de associar várias outras redes sociais à conta. Por agora temos disponível o Twitter e o Instagram.

Noutra atualização que surgirá em breve, o Android irá dar aos utilizadores a possibilidade de seguir de forma mais simples outros utilizadores e canais. Esta possibilidade será dada sem ter de sair das discussões. Também os eventos vão ser mais simples de aceder.

Estas são excelentes notícias para o Clubhouse e para os seus muitos visitantes. A abertura desta rede irá trazer certamente mais utilizadores, o que aumentará a sua audiência e a sua adesão, reforçando a sua oferta.