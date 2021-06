Snapdragon SM8450 poderá ser o primeiro chip com litografia de 4nm

Numa altura em que o processo de fabrico de 5nm está a todo o gás, sobretudo para os equipamentos da Apple, já muito se fala noutras litografias, como 4nm, 3nm, 2nm e até 1nm!

E segundo os mais recentes leaks, o processador Qualcomm Snapdragon SM8450, sucessor do topo de gama Snapdragon 888, poderá ser o primeiro chip fabricado no processo de 4nm.

A evolução dos processos de fabrico está a acontecer a um ritmo muito acelerado. A taiwanesa TSMC é a fabricante que mais destaque tem tido neste segmento pois, para além da litografia de 5nm, já começou as pesquisas para o processo de 1nm.

Neste sentido, já se começam a falar nos possíveis primeiros chips com esta evolução. Por exemplo, no início do ano o Kirin 9010 da Huawei era indicado como o potencial primeiro chipset feito na litografia de 3nm.

Sucessor do Snapdragon 888 poderá estrear o processo de 4nm

De acordo com informações reveladas recentemente, o processador Snapdragon SM8450 da Qualcomm, sucessor do topo de gama Snapdragon 888, poderá ser o primeiro a estrear o processo de fabrico de 4nm.

Até ao momento não há informação sobre qual será a fabricante responsável por esta produção. Atualmente os chips de 5nm da empresa norte-americana são produzidos pela sul-coreana Samsung. No entanto, suspeita-se que os novos chips de 4nm sejam fabricados pela TSMC.

Para além desta possível novidade, o próximo chipset da Qualcomm irá estrear a arquitetura ARMv9, com núcleos Kyro 780. Os gráficos ficarão a cargo do ainda não anunciado Adreno 730, e o processamento de imagem contará com o Spectra 680.

Haverá ainda espaço para um novo modem 5G, que será o Snapdragon X65. Este chip conseguirá oferecer uma velocidade de download de até 10 Gbps, comparativamente aos 7,5 Gbps do Snapdragon 888.

Vamos assim aguardar por mais novidades sobre este que poderá então ser o novo chipset topo de gama da Qualcomm.

