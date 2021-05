Ford poderia antecipar os seus planos de eletrificação para 2026

A vontade do mercado consumidor é soberana e as empresas precisam de a ter em conta. Indo ao encontro da crescente procura por carros elétricos, a Ford anunciou uma ligeira alteração nos planos anteriormente divulgados.

Embora o horizonte temporal estabelecido seja o ano de 2030, a fabricante anunciou agora que é possível que aquele seja antecipado para 2026.

Ford poderá ser 100% elétrica mais cedo do que o previsto

No início deste ano, a Ford anunciou que só iria vender carros totalmente elétricos, na Europa, em 2030. Esta transição vai ao encontro daquilo que tem vindo a ser anunciado por outras fabricantes, no sentido de dar uma resposta ao mercado, bem como às exigências legais que têm vindo a ser conhecidas.

No entanto, Stuart Rowley, o presidente da Ford da Europa, deu a conhecer uma alteração dos planos, revelando que aquilo que foi anunciado outrora poderá vir a ser executado bem antes do suposto.

É bem possível que nos transformemos mais cedo. […] Sempre que damos uma vista de olhos nos relatórios aceleramos as nossas projeções.

A decisão surge no sentido de responder, com maior brevidade, à procura emergente por carros elétricos, pelos consumidores da Europa. Aliás, conforme explicou, aquela tem registado números muito superiores aos estimados pela Ford, na altura do anúncio feito no início deste ano.

Trilho a percorrer depende do mercado

Atualmente, a Ford possui apenas um modelo totalmente elétrico no mercado europeu: o Mustang Mach-E. Em 2024, contudo, lançará um novo e mais pequeno veículo, baseado na plataforma MEB do Grupo Volkswagen, que será produzido na fábrica deste em Colónia, Alemanha.

Embora todas as decisões dependam do comportamento e consequente evolução do mercado, em meados de 2026, na Europa, a Ford poderia vender carros 100% elétricos e plug-in exclusivamente. Apesar disso, espera-se que os modelos como o Fiesta e o Focus permaneçam à venda.