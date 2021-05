E Porque Hoje é Sexta

Numa reunião internacional de emancipação das mulheres ouviu-se:

Bom dia, o meu nome é Karen, sou alemã e disse ao meu marido:

Franz, faz o jantar, quero um bife!

No primeiro dia, não vi nada, no segundo não vi nada, mas no terceiro, o Franz preparou-me um delicioso roast-beef.

Aplausos e grande ovação na sala!

BRAAAAAVOOOO!!!’

Bom dia, chamo-me Carla e sou italiana. Um dia disse ao meu marido:

Luigi, a partir de amanhã, limpas a casa. No primeiro dia não vi nada, no segundo dia não vi nada, mas no fim do terceiro dia, Luigi tinha aspirado toda a casa.

Aplausos e ovação da sala.

BRAAAAAVOOOO!!!’

Bom dia, sou a Alzira e sou portuguesa. No mês passado, disse ao meu marido:

Oh Manel, a partir de amanhã, lavas a louça todos os dias!

No primeiro dia não vi nada, no segundo continuei a não ver nada, mas no terceiro já comecei a ver alguma coisa do olho esquerdo…