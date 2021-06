Desde o lançamento, Cyberpunk 2077 já perdeu 98% dos jogadores do Steam

Nesta altura do campeonato certamente que já conhece, mesmo que vagamente, a história por detrás da polémica que envolveu o jogo Cyberpunk 2077. Recentemente o título voltou a estar disponível na loja da Sony, mas nem todas as notícias são boas.

De acordo com dados recentes, o jogo perdeu 98% dos seus jogadores do Steam deste a altura do seu lançamento.

Cyberpunk 2077 foi lançado a 10 de dezembro e era um dos jogos mais impacientemente aguardados pelos gamers de todo o mundo. Mas a sua chegada trouxe consigo vários erros e bugs que levaram a popularidade e expetativas do jogo a cair a pique.

Assim, com todas as polémicas em que esteve envolvido, o título da CD Projekt Red sofreu uma forte machadada no seu estatuto. Com tantas críticas negativas consequentes das inúmeras e graves falhas, também as plataformas, como a Sony, e os jogadores começaram a desinteressar-se pelo título.

Recentemente a Sony voltou a permitir que o Cyperpunk 2077 ficasse novamente disponível na PlayStation Store, mas há ainda vários outros problemas para se preocupar.

Cyperpunk 2077 perdeu 98% dos jogadores do Steam

De acordo com a própria base de dados da plataforma Steam, quando o jogo Cyberpunk 2077 foi lançado tinha um total de mais de 800 mil jogadores em simultâneo, com uma média de 332,4 mil jogadores no mês de dezembro.

Mas desde então que a quantidade de pessoas que jogam o título da CD Projekt Red tem caído drasticamente. E nos últimos 30 dias o jogo contou com uma média de menos de 9.000 jogadores. Em suma, estamos a falar de uma quebra de mais de 98% caso se compare o pico do lançamento com o pico do mês atual de junho. Concretamente são 830 mil jogadores versus 15,45 mil.

Comparativamente ao jogo The Witcher 3, da mesma criadora, este contou com uma média de 18 mil jogadores online nos últimos 30 dias, com um pico de mais de 40 mil.

Estes valores são apenas ligeiramente inferiores em relação aos obtidos no lançamento. Para além disso temos ainda que considerar que este jogo já foi lançado há 5 anos, enquanto que o Cyberpunk 2077 tem apenas meio ano de existência.

Já jogou Cyberpunk 2077?