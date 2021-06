Cyberpunk 2077 está de volta à PlayStation Store, mas com um aviso

O polémico jogo Cyberpunk 2077 está finalmente de regresso à PlayStation Store. Depois de meio ano banido devido aos vários erros graves que apresentou logo depois do seu lançamento, o jogo da CD Projekt Red regressou à plataforma da Sony.

Esta informação deixa certamente muitos jogadores animados, no entanto o jogo volta à PlayStation Store com um aviso para os jogadores da PS4.

De forma resumida, o jogo Cyberpunk 2077 era muito aguardado pelos jogadores. No entanto chegou com vários erros graves, o que deixou os consumidores e especialistas desiludidos. Os problemas levaram mesmo a que a Sony retirasse o jogo da sua loja, e os investidores processaram a criadora CD Projekt Red.

Para diminuir os estragos, a empresa começou a reembolsar os jogadores, através do programa “Help Me Refund”. Segundo a empresa, apenas foram reembolsadas 30 mil cópias do jogo. E todo o processo de reembolso custou à criadora 8,46 milhões de zlotis, perto de 1,85 milhões de euros.

Cyberpunk 2077 regressa finalmente à loja da Sony

Há agora boas notícias para os utilizadores da PlayStation! O popular jogo Cyberpunk 2077 regressou finalmente à loja da Sony depois de meio ano suspenso. Desta forma, agora os jogadores já podem comprar digitalmente o jogo.

A notícia foi revelada pela página oficial no Twitter da própria PlayStation. Mas é deixado um aviso sobre o desempenho do jogo para a PS4.

Tanto a CD Projekt Red como a Sony alertam que o jogo apresenta problemas de desempenho na PlayStation 4. Para além disso, é ainda referido que a PlayStation 4 Pro e a PlayStation 5 são os sistemas recomendados para se jogar. Mas as próximas atualizações ao jogo devem otimizar ainda mais a experiência do jogador.

A criadora CD Projekt Red também se encontra a desenvolver uma versão dedicada da próxima geração do Cyberpunk 2077, juntamente com uma atualização do jogo Witcher 3. Estas novidades são esperadas já para o segundo semestre de 2021.