Volkswagen terá de suspender a produção de elétricos devido à escassez de chips

A escassez de chips não está a deixar as indústrias indiferentes, prejudicando o normal funcionamento das suas operações. Estando o seu fim ainda longe, pelo que os peritos vão referindo, a Volkswagen parece ser a mais recente lesada.

A fabricante terá de suspender a produção dos seus carros elétricos motivada pela falta de chips.

Esta semana, o problema do fornecimento de chips teve um impacto direto na produção da Volkswagen. A fabricante confirmou que terá de suspender, temporariamente, as suas linhas de produção, pela falta de alguns componentes essenciais ao desenvolvimento dos seus carros elétricos. De acordo com o Automobilwoche, a suspensão da produção de elétricos deve-se à falta de stock de chips para as unidades de controlo mais importantes.

Conforme já vimos, além de estar a afetar a indústria dos smartphones e dos videojogos, a escassez de chips está a prejudicar a indústria dos automóveis. Afinal, recentemente, também a BMW se viu obrigada a remover os ecrãs táteis dos seus automóveis, motivada pela escassez de chips.

Durante toda a semana, a Volkswagen encerrará a produção nas suas fábricas em Zwickau e Dresden. Em consequência, não serão produzidas cerca de 5.000 unidades, e, além dos modelos da Volkswagen, também os da Audi e os da Cupra serão prejudicados.

Além de afetar os modelos produzidos por algumas fabricantes do grupo, a suspensão da produção poderá resultar num alargamento do prazo de entrega dos elétricos. Mais do que isso, não se sabe se esta situação se poderá vir a repetir no futuro, colocando em causa os objetivos estabelecidos pelo grupo alemão.

Recorde-se que, em outubro, a Opel, a Volkswagen e a Ford encerraram temporariamente as suas fábricas na Alemanha devido à escassez de chips, tendo a primeira revelado que só recomeçaria a produzir em 2022, assim que a cadeia de abastecimento o permitisse.