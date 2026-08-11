Bola de reboque: como escolher, instalar e circular em conformidade

Uma bola de reboque torna o carro mais versátil: permite puxar um atrelado ou caravana e transportar bicicletas ou equipamentos específicos. Mas não basta comprar o modelo mais barato e montá-lo. A compatibilidade com o veículo, a homologação e a documentação são fatores essenciais para garantir segurança e evitar problemas numa inspeção ou fiscalização.

Antes de instalar, confirme se o carro pode rebocar

O primeiro passo é consultar o Certificado de Matrícula (DUA). O veículo deve ter indicado o peso bruto rebocável autorizado. Sem essa informação, não deve assumir que o automóvel está apto a puxar um reboque, mesmo que exista uma bola de reboque compatível no mercado.

O IMT esclarece que o peso bruto rebocável deve constar no certificado tanto para efetuar um reboque como quando o veículo tem instalado um dispositivo destinado a esse fim. Caso seja necessário acrescentar essa informação, poderá ser pedido um averbamento junto do IMT.

Que tipo de bola de reboque escolher?

A escolha depende sobretudo da frequência de utilização e do tipo de carga que pretende transportar.

Fixa: é habitualmente a solução mais simples e económica. Faz sentido para quem usa o reboque com regularidade.

é habitualmente a solução mais simples e económica. Faz sentido para quem usa o reboque com regularidade. Amovível: pode ser retirada quando não está a ser utilizada, mantendo a traseira do carro mais discreta.

pode ser retirada quando não está a ser utilizada, mantendo a traseira do carro mais discreta. Retrátil: fica recolhida sob o para-choques quando não é necessária. É a opção mais prática, mas tende a exigir um investimento superior.

Em qualquer dos casos, a bola deve ser homologada e especificamente compatível com o modelo, versão e ano do automóvel. Também é importante confirmar a capacidade vertical admitida, essencial, por exemplo, para um suporte de bicicletas instalado na bola.

Instalação: por que deve recorrer a uma oficina especializada?

A instalação envolve mais do que fixar uma peça metálica à carroçaria. É necessário montar corretamente a estrutura de engate e garantir que a ligação elétrica comunica com as luzes do reboque, incluindo piscas, travão, presença e nevoeiro quando aplicável.

Em veículos mais recentes, a instalação pode ainda exigir codificação eletrónica para que os sistemas de assistência à condução reconheçam o reboque. Sensores de estacionamento, controlo de estabilidade e câmara traseira podem comportar-se de forma diferente quando existe uma carga rebocada.

Por isso, o ideal é optar por uma oficina com experiência no modelo em causa e pedir a documentação do equipamento instalado. Uma montagem incorreta pode comprometer a segurança, provocar avarias elétricas e dificultar a regularização do veículo.

Legalização e documentação

A instalação de componentes que alterem características regulamentares do veículo pode exigir aprovação e atualização do Certificado de Matrícula. O processo concreto depende do veículo, do dispositivo escolhido e da documentação de homologação disponível.

O IMT considera transformação a alteração de sistemas, componentes ou acessórios que possam interferir com requisitos regulamentares ou com a segurança rodoviária. Antes de avançar, confirme com a oficina, o centro de inspeções ou o IMT quais são os passos exigidos para o seu caso.

Quando for necessária uma inspeção extraordinária, esta deve ser feita num Centro de Inspeção de categoria B, que está habilitado a realizar todos os tipos de inspeção.

Segurança ao conduzir com reboque

Depois da instalação, há cuidados que não devem ser ignorados:

Respeite o peso máximo rebocável e a carga vertical indicada para o engate.

Distribua a carga de forma equilibrada e prenda-a adequadamente.

Confirme o funcionamento de todas as luzes antes de cada viagem.

Verifique pneus, pressão, travões e sistema de engate.

Conduza com maior distância de segurança e reduza a velocidade em descidas, curvas e dias de vento.

Certifique-se de que possui a categoria de carta de condução adequada ao conjunto veículo + reboque.

Para conjuntos mais pesados, a carta B pode não ser suficiente; a habilitação necessária depende das massas máximas autorizadas. O IMT disponibiliza informação específica sobre ligeiros com reboque.

Em resumo

Instalar uma bola de reboque é uma excelente forma de aumentar a utilidade do automóvel, desde que seja feito com equipamento homologado, montagem profissional e documentação em ordem.

Antes de comprar, confirme a capacidade de reboque no DUA; antes de circular, confirme que o conjunto respeita os limites técnicos e legais aplicáveis.