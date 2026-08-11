WhatsApp terá um “motor de pesquisa” rápido dentro das conversas

Embora o WhatsApp já ofereça há muito tempo uma opção de pesquisa no ecrã de informações da conversa, a aplicação está agora a trabalhar numa forma mais rápida de aceder a esta funcionalidade diretamente a partir de uma conversa. Eis os detalhes.

WhatsApp trabalha num fluxo de pesquisa mais rápido no iOS

Como os utilizadores do WhatsApp provavelmente sabem, existem duas formas principais de pesquisar mensagens anteriores na aplicação. A primeira é através da lista principal de conversas, onde uma pesquisa abrange todas as conversas.

A segunda é através do ecrã de informações de uma conversa, que pesquisa apenas dentro dessa conversa específica.

Agora, tal como foi detetado pelo WABetaInfo, a aplicação poderá em breve adicionar uma forma mais rápida de encontrar mensagens anteriores dentro de uma conversa.

Um motor de pesquisa dentro das conversas

Segundo o website, a versão mais recente do WhatsApp disponível no TestFlight inclui referências a um botão de pesquisa que surgirá no canto inferior direito do ecrã quando o utilizador começar a percorrer o histórico da conversa para trás.

O novo botão de pesquisa não fica permanentemente na parte inferior do ecrã. Surge apenas quando os utilizadores percorrem a conversa para cima.

É o mesmo comportamento do botão que permite voltar à mensagem mais recente. Surge de forma contextual, mas apenas quando é útil.

Quando os utilizadores sobem para ver mensagens mais antigas, o botão de pesquisa aparece na parte inferior do ecrã. Assim que regressam ao fim da conversa, o botão desaparece novamente.

Disse o WABetaInfo.

O site observa que a ferramenta de pesquisa dentro da conversa devolve os mesmos resultados que a opção de pesquisa atualmente disponível no ecrã de informações da conversa. No entanto, o novo botão deverá tornar a pesquisa mais rápida, uma vez que os utilizadores deixarão de ter de sair da conversa para lhe aceder.

O WABetaInfo observa que o botão ainda não está disponível para os "beta testers". Continua em desenvolvimento e espera-se que seja disponibilizado numa futura atualização do TestFlight, antes do lançamento oficial.