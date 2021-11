Mais de 1000 jogos em promoção na Nintendo Switch

O Natal está a aproximar-se e um bom videojogo é sempre uma boa alternativa para colocar no sapatinho de alguém, certo? Pois, bem! Talvez a pensar nisso mesmo a loja da Nintendo Switch acaba de encetar uma mega promoção, na qual mais de 1000 jogos podem ser adquiridos com preços baixos.

Venham ver...

A proximidade do Natal traz de regresso as eternas dúvidas e questões sobre o que dar e a quem, como presente.

A Nintendo Switch acaba de iniciar uma promoção que poderá vir a ajudar neste capítulo. Com efeito, desde o próximo dia 18 de novembro até ao 30 de novembro (pelas 23h59 horas), poderão encontrar descontos de até 75% em mais de 1000 jogos para a consola da Nintendo, numa mega promoção Ciberofertas, na Nintendo eShop.

São muitos e bons, os jogos em promoção. Os jogadores podem juntar-se à batalha para defender Hyrule, um século antes dos eventos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, em Hyrule Warriors: Age of Calamity, em promoção pela primeira vez.

Se forem entusiastas do Skate, podem aprimorar as vossas habilidades de skate (virtual) e melhorar o vosso estilo com Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2.

E que tal lançarmos as fundações de um império em Civilization VI?

Em New Super Mario Bros. U Deluxe, qualquer um pode correr e saltar ao longo de mais de 160 cenários 2D, ao melhor estilo do tradicional Super Mario.

Há muita diversidade na promoção Ciberofertas, e quatro jogadores podem explorar inúmeras formas de interagir com o vasto mundo de Rivellon em Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition.

Quer os jogadores desejem comandar um grupo composto por diferentes tipos de Pikmin e angariar itens e comida em Pikmin 3 Deluxe, ou desafiar a sua mente num autêntico banquete para os sentidos, com Tetris Effect: Connected, existe uma grande variedade de jogos para todos.

Podem de seguida ver alguns destaques da promoção Ciberofertas:

Mas há muito mais por onde escolher. Podem clicar aqui e ver a lista completa da promoção.