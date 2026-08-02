Star Wars Zero Company começa a ganhar forma

O universo de Star Wars Zero Company continua a ganhar forma antes do seu lançamento e a Bit Reactor, em colaboração com a Lucasfilm Games, revelou uma parte do elenco que dará vida às personagens deste novo jogo de estratégia por turnos.

É um dos jogos do momento e que mais expetativas se encontra a gerar. Star Wars Zero Company encontra-se prestes a ser lançado e para aguçar o apetite, foi revelado o elenco de vozes que darão "cor" ao jogo.

A revelação do elenco de Star Wars Zero Company, aconteceu antes da presença do estúdio na San Diego Comic-Con, onde jogadores e fãs da saga poderão conhecer mais detalhes sobre o projeto diretamente através dos seus criadores e de vários membros do elenco.

Ao contrário da maioria dos jogos táticos, Star Wars Zero Company pretende apostar fortemente na componente narrativa e cinematográfica, oferecendo uma experiência onde cada decisão em combate é acompanhada por personagens carismáticas e uma história envolvente passada durante as Clone Wars. Para concretizar essa visão, a Bit Reactor reuniu um leque de atores que combina novos talentos com alguns outros nomes bem conhecidos pelos fãs de Star Wars.

Entre os grandes destaques está o regresso de Matt Lanter, que volta a interpretar Anakin Skywalker, papel que desempenhou em Star Wars: The Clone Wars, bem como Dee Bradley Baker, cuja voz deu vida aos inúmeros Clone Troopers em The Clone Wars e The Bad Batch. A estes juntam-se Jonathan Freeman e Erica Luttrell, que interpretarão as versões masculina e feminina de Hawks, o protagonista totalmente personalizável da aventura.

Em Star Wars Zero Company, os jogadores assumem o papel de Hawks, um antigo oficial da República Galáctica encarregado de liderar a Zero Company, uma unidade formada por mercenários provenientes de diferentes pontos da galáxia. Entre os seus membros encontram-se um Clone Trooper, um Mandaloriano do antigo Clã Verminoth, um Padawan Jedi e outros especialistas que terão de unir forças para travar Kundri Fathom, a impiedosa líder do culto Infinite Coil, uma organização alinhada com os Separatistas que representa uma nova ameaça durante o conflito das Clone Wars.

A personalização será um dos pilares da experiência. Tanto Hawks como os restantes agentes poderão ser criados a partir de oito espécies icónicas do universo Star Wars — Devaronianos, Humanos, Neimoidianos, Ovissianos, Togrutas, Twi'leks, Weequay e Zabrak — permitindo ainda alterar a aparência, a voz, as especializações de combate e os talentos de cada personagem à medida que a campanha evolui. O objetivo passa por criar um esquadrão adaptado a cada missão e explorar diferentes combinações táticas ao longo da aventura.

A Bit Reactor revelou os principais nomes que darão voz às personagens do jogo.

Agentes da Zero Company:

Capitão Hawks — Jonathan Freeman (voz masculina) / Erica Luttrell (voz feminina)Tric

k — Dee Bradley Baker

Kabb Uppercut — JB Blanc

Jae Mordant — Judy Alice Lee

Tel-Rea "Tel" Vokoss — Nicole Rainteau

Cly Kullervo — Alex McKenna

Luco Bronc — Jason Spisak

Elenco e participações especiais:

Bennic Halloren — Leo Howard

Runa Blask — Vic Michaelis

Neesh Renark — Jim Pirri

M-3VO "Meevo" — DC Douglas

Anakin Skywalker — Matt Lanter

Gorga — Kevin Michael Richardson

Fathom — Rekha Sharma

Typhon — Hunter Smith

Visser — Dylan Kenin

Antes do lançamento, a equipa marcará presença na San Diego Comic-Con, onde decorrerá um painel dedicado ao jogo. O Diretor Narrativo e Cinematográfico da Bit Reactor, Aaron Contreras, e a Executiva Criativa da Lucasfilm, Kelsey Sharpe, estarão acompanhados por Dee Bradley Baker, Jonathan Freeman, Vic Michaelis e Rekha Sharma para uma conversa sobre o desenvolvimento da história, das personagens e da componente cinematográfica que promete distinguir Star Wars Zero Company dentro do género da estratégia por turnos.

O lançamento está marcado para 27 de agosto, para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, com as reservas já disponíveis.