Agosto de 2026 será um mês inesquecível para observar o céu

Para quem gosta de novidades do universo, o mês de agosto de 2026 promete ser memorável. Num curto espaço de tempo, será possível assistir a um eclipse total do Sol, ao pico da chuva de meteoros Perseidas, a um desfile de planetas visível antes do nascer do Sol e ainda observar a passagem do cometa 10P/Tempel 2. Venha, contamos tudo.

A coincidência destes fenómenos faz de agosto um dos meses mais interessantes da década para quem gosta de contemplar o céu.

Eclipse total do Sol acontece a 12 de agosto

Como já referimos, o grande destaque do mês será o eclipse total do Sol, marcado para 12 de agosto. A faixa de totalidade atravessará a Gronelândia, a Islândia, o norte de Espanha e um pequeno extremo do nordeste de Portugal.

Em grande parte do restante território português, o fenómeno será observado como um eclipse parcial, ainda assim com uma elevada percentagem do disco solar ocultado pela Lua.

Durante os breves instantes de totalidade, a atmosfera exterior do Sol, conhecida como coroa solar, tornar-se-á visível, proporcionando um dos fenómenos naturais mais impressionantes que podem ser observados a partir da Terra.

A observação direta do Sol continua a exigir óculos certificados para eclipses solares, exceto durante a fase de totalidade para quem estiver exatamente dentro da faixa onde o Sol fica completamente coberto.

As Perseidas atingem o pico na mesma noite

A noite de 12 para 13 de agosto será também palco do máximo da chuva de meteoros Perseidas, considerada uma das mais espetaculares do ano.

Em 2026, as condições serão particularmente favoráveis devido à reduzida luminosidade da Lua, permitindo observar dezenas de meteoros por hora em locais com pouca poluição luminosa.

As Perseidas resultam da entrada na atmosfera terrestre de pequenas partículas deixadas pelo cometa Swift-Tuttle, que se incendeiam devido ao atrito com o ar.

Um desfile de planetas antes do amanhecer

Na madrugada de 12 de agosto, antes do nascer do Sol, vários planetas estarão visíveis praticamente na mesma região do céu, formando aquilo a que os astrónomos chamam um desfile planetário.

Dependendo das condições de observação e do equipamento utilizado, será possível distinguir a olho nu alguns dos planetas mais brilhantes, enquanto outros poderão exigir binóculos ou um pequeno telescópio.

O cometa 10P/Tempel 2 também será visível

Ao longo de todo o mês, o cometa 10P/Tempel 2 poderá ser observado com recurso a binóculos ou pequenos telescópios.

Embora não seja um objeto brilhante ao ponto de ser facilmente visto a olho nu, surgirá como uma pequena mancha difusa que se desloca lentamente entre as estrelas, oferecendo uma oportunidade interessante para os entusiastas da astronomia.

Um mês raro para observar o céu

A coincidência de um eclipse solar, do pico das Perseidas, de um desfile planetário e da presença de um cometa faz de agosto de 2026 um mês invulgarmente rico em fenómenos astronómicos.

Para quem pretende aproveitar estes acontecimentos, a recomendação é procurar locais afastados da iluminação urbana, consultar previamente a previsão meteorológica e, no caso do eclipse solar, utilizar sempre proteção ocular adequada.