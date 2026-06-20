THQ Nordic prepara lançamento de Expeditions: Samurai

Expeditions: Samurai é uma aventura histórica pela história do país do Sol Nascente e que aborda o legado dos Samurais. Com o selo de qualidade da THQ Nordic, o jogo está já bem adiantado.

A série Expeditions chega ao Extremo Oriente e aterra diretamente no Japão feudal, com um novo RPG por turnos dedicado aos Samurais.

A ação passa-se no Japão, e corre o ano de 1600. Senhores da guerra enfrentam-se em confrontos brutais pelo território, alianças desfazem-se ao som das espadas e o caminho para se tornar Shogun está longe de ser tranquilo.

É neste contexto, que representa um verdadeiro barril de pólvora surge Expeditions: Samurai, um novo RPG histórico da Campfire Cabal e THQ Nordic, que convida os jogadores a trilharem seu próprio caminho pela história nipónica, numa narrativa ramificada, moldada por decisões de vida ou morte.

Em Expeditions: Samurai, o famoso navegador William Adams nunca chega a fazer história como o primeiro Samurai europeu do Japão, porque desta vez será o jogador a fazê-lo.

Ao chegar a bordo da fragata holandesa “De Albatros” como o recém-eleito líder de uma equipa improvisada de corsários, os jogadores são lançados no capítulo final de uma brutal guerra civil, onde cada decisão pode moldar o destino da sua tripulação e o futuro do Japão.

Com oito companheiros e oito histórias pessoais por descobrir, os jogadores podem criar laços que evoluem para amizade, rivalidade ou até romance. Cada membro da tripulação tem a sua própria história para revelar — desde que consiga conquistar a sua confiança.

O combate em Expeditions: Samurai é dinâmico e mesmo continuando a ser por turnos, é rápido e intenso. Ao combinar ações simultâneas, furtividade, engenhocas, emboscadas e uma vasta variedade de armas piratas e japonesas, o jogo oferece aos jogadores um desafio tático emocionante.

E, pela primeira vez na história da série, a aventura também pode ser jogada em modo cooperativo drop-in/drop-out, permitindo que amigos entrem ou saiam da partida a qualquer momento.

A Campfire Cabal é um estúdio com sede em Copenhague, fundado em 2022 e liderado por veteranos dos aclamados Expeditions: Conquistador, Expeditions: Viking e Expeditions: Rome e prevê o lançamento de Expeditions: Samurai ainda este Verão.