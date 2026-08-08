Stupid Never Dies, uma aventura explosiva pop-punk contra zombies

Stupid Never Dies, o novo RPG de ação dos criadores de Devil May Cry, Resident Evil e Dragon's Dogma já tem data de lançamento, e traz consigo combates frenéticos, humor irreverente e uma banda sonora que promete ficar no ouvido.

A indústria dos videojogos está repleta de novos estúdios, mas poucos podem apresentar um currículo tão impressionante como o da GPTRACK50. Fundada por veteranos responsáveis por algumas das mais influentes séries de ação da Capcom, incluindo Devil May Cry, Resident Evil e Dragon's Dogma, a equipa prepara-se para lançar o seu primeiro grande projeto, Stupid Never Dies, um RPG de ação que promete misturar combates de alta velocidade, zombies, muito humor e uma forte inspiração na cultura pop-punk.

O estúdio anunciou que o jogo será lançado a 21 de outubro de 2026 para PlayStation 5 e PC, revelando simultaneamente que a SEGA será responsável pela publicação e distribuição mundial do título. A parceria representa um importante impulso para a estreia da GPTRACK50, colocando um dos maiores nomes da indústria ao lado de uma equipa composta por alguns dos mais experientes criadores de jogos de ação japoneses.

À frente do projeto está Hiroyuki Kobayashi, produtor que participou no desenvolvimento de várias entradas de Resident Evil, Devil May Cry e Dragon's Dogma. Segundo o responsável, Stupid Never Dies foi concebido para oferecer uma experiência diferente, introduzindo sistemas de jogabilidade originais sem perder o foco na ação intensa que ajudou a definir a carreira da equipa.

Para acompanhar o anúncio da data de lançamento, foi divulgado um novo trailer centrado em Phoenix Zaza Hotfeathers, uma das figuras mais enigmáticas do jogo. A misteriosa entidade cruza-se com o protagonista Davy durante a sua descida por um mundo devastado por monstros e mortos-vivos, deixando em aberto se será um aliado improvável ou uma ameaça adicional numa aventura que promete não se levar demasiado a sério.

Apesar do ambiente pós-apocalíptico, Stupid Never Dies aposta numa identidade visual vibrante e exagerada, inspirada pela estética punk e por uma boa dose de irreverência. O resultado é um universo onde o humor convive com batalhas intensas, criaturas bizarras e um estilo artístico que procura destacar-se entre os restantes RPG de ação do mercado.

O lançamento será acompanhado por uma Deluxe Edition, denominada Glorious Idiot Edition, que inclui o jogo base e o primeiro conteúdo adicional, TickTock Teddy's: Nonsense Overload Pack. Este DLC adiciona cinco versões especiais dos peculiares TickTock Teddies, capazes de alterar vários aspetos da experiência, desde efeitos visuais e sonoros até novas remisturas da banda sonora e modificações estéticas durante os combates. Em vez de oferecer apenas itens cosméticos tradicionais, o objetivo passa por tornar cada sessão mais imprevisível e divertida.

A música desempenha igualmente um papel importante na personalidade do jogo. A equipa confirmou que as duas faixas principais da banda sonora serão disponibilizadas nas principais plataformas de streaming já no próximo dia 4 de agosto. O tema de abertura, "Stupid Never Dies", é interpretado pelas personagens Davy e Julia, enquanto "Restless, Reckless, Never Die, Fearless" encerra a aventura com uma canção dedicada à heroína, reforçando o lado mais emocional da narrativa sem abandonar a energia característica do pop-punk.

Esta aposta numa banda sonora original demonstra a intenção da GPTRACK50 de criar uma identidade própria para o jogo, onde música, direção artística e jogabilidade caminham lado a lado para construir um mundo caótico, colorido e cheio de personalidade.

Com uma equipa repleta de nomes experientes, o apoio da SEGA e uma proposta que combina ação frenética, humor absurdo e uma estética marcadamente pop-punk, Stupid Never Dies apresenta-se como uma das produções japonesas mais curiosas do ano. Resta agora saber se conseguirá transformar essa combinação improvável num novo sucesso quando chegar à PlayStation 5 e ao PC, no dia 21 de outubro de 2026.