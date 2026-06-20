Gmail: problema na app não deixa responder a emails

A Google tem no Gmail uma das suas melhores ferramentas na Internet. Este serviço é a escolha da maioria dos utilizadores, em especial por tudo o que oferece. Este serviço único está agora com um problema que impede os utilizadores de responder às mensagens. Felizmente existe uma solução, que nem todos querem usar.

Google tem problema na app do Gmail

O Gmail está nas manchetes não por uma nova funcionalidade, mas por um erro gritante numa das suas secções mais utilizadas. Os utilizadores relatam problemas ao responder a e-mails através da aplicação móvel do Gmail. A plataforma impede-os de escrever uma resposta, obrigando muitos a recorrer a soluções alternativas que exigem vários passos, prejudicando assim a experiência do utilizador.

Especificamente, e de acordo com alguns relatos , quando um utilizador clica no botão "Responder" no Gmail, o teclado não aparece automaticamente . No entanto, por algum motivo, o Google exibe a funcionalidade "Ajude-me a digitar" do Gemini com mais destaque do que o normal. Felizmente, isto permite que os utilizadores continuem a responder a e-mails, embora estas respostas sejam geradas por IA.

Isto significa que nem sempre têm o contexto ou a entoação corretos. O bug parece estar a afetar a aplicação Gmail para telemóveis Android, especificamente o Google Pixel 10 Pro XL e o Google Pixel 10 Pro Fold. Nós, na Hipertextual, testámos a resposta a e-mails em vários telemóveis Android de outras marcas e não encontrámos qualquer problema.

Não se consegue responder a emails e mensagens

Até à data, a Google não respondeu a este bug e não parece haver uma solução clara. Aliás, a origem do problema ainda nem sequer foi identificada. Muitos acreditam que o problema está nas funcionalidades de IA, mas vários utilizadores tentaram desativar as funcionalidades inteligentes do Gmail sem sucesso.

Outros pensam que o bug pode estar no teclado da Google, uma vez que não aparece quando se digita o remetente ou se altera o assunto de um e-mail. De qualquer forma, tudo indica que a Google irá corrigir o problema nos próximos dias , provavelmente através de uma atualização da aplicação.

Aliás, quem estiver a ter este problema e não conseguir responder a e-mails, pode verificar se já existe uma correção disponível. Para tal, bastará aceder à Google Play Store, tocar no ícone da conta e navegar até à secção "Atualizações". Em seguida, verificar se existe uma nova versão disponível.