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Apostas na Polymarket podem estar a revelar segredos militares dos EUA

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Max says:
    20 de Agosto de 2026 às 15:44

    Há bastantes casos, em várias plataformas de apostas, mas este francamente deu-me vontade de rir.
    P: Que se sabe sobre as apostas especulativas de quem preparava os discursos de Trump no teleponto?
    R (Gemini): “O caso envolve Gabriel Perez, o operador de teleprompter (teleponto) de Donald Trump desde a campanha de 2016, que se tornou alvo de investigações por suspeita de uso de informação privilegiada (insider trading) em mercados de previsão.
    • Como funcionava: Como responsável pela preparação do equipamento e carregamento dos discursos de Trump, Perez tinha acesso antecipado ao texto integral de pronunciamentos oficiais.
    • Plataforma utilizada: O operador utilizou a Kalshi, uma plataforma regulada de mercados de previsão.
    • Mercados de menções (Mention Markets): Ele apostava em contratos altamente específicos que previam se Trump diria determinadas palavras, nomes de países, termos económicos ou slogans durante intervenções públicas (incluindo o discurso do Estado da União, apresentações no Fórum Económico Mundial e cerimónias oficiais).
    • Ganhos: Estima-se que lucrou cerca de 100 mil dólares em apostas feitas num período de três meses.
    • Detecção: Em março, analistas da Kalshi detectaram movimentações atípicas, congelaram a conta de Perez (restringindo o levantamento de mais de 90 mil dólares) e notificaram a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a autoridade reguladora de mercados futuros dos EUA (…).
    P: Nas movimentações atípicas incluíram-se casos em que retirou apostas quando Trump se afastou do discurso que estava no teleponto?
    R: (…) Exatamente. Como Donald Trump costuma desviar-se frequentemente do texto preparado (improvisando cerca de 80% do tempo), Perez usava o acesso ao teleponto como um indicador estratégico dinâmico. Quando Trump começava a improvisar e ficava evidente que ele não iria ler determinada secção do discurso que estava carregada no teleponto, Perez retirava imediatamente as apostas ou vendia as suas posições. Sabendo que a palavra planeada já não seria dita, ele evitava perder o dinheiro apostado.
    Foi precisamente esse padrão de comportamento — apostar com base no guião carregado e retirar rapidamente as apostas no momento exato em que Trump pulava partes do texto — que levantou alertas no departamento de conformidade da plataforma. Essa movimentação atípica em tempo real serviu de forte indício para a acusação de uso de informação privilegiada não pública.” 🙂

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