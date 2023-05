Vendas globais de elÃ©tricos deixam mensagem Ã  Europa: “PÃµe-te a pau!”

Por aqui, já temos visto que este não é o momento para a Europa andar a brincar, pois a investida da China e o sucesso (quase) garantido dos Estados Unidos da América (EUA) poderão deixá-la vulnerável, em matéria de elétricos. A lista dos carros elétricos mais vendidos no mundo deixa uma clara mensagem à Europa: "Põe-te a pau!".

Os elétricos estão na ordem do dia, pela esperança que reside na sua adoção em massa. Afinal, cada vez mais, conhecemos objetivos que procuram deixar os combustíveis fósseis para trás, e esta alternativa, apesar de não ser unânime, tem sido a mais consensual.

O jornal francês L'Argus fez uma análise dos modelos totalmente elétricos mais vendidos durante todo o ano passado. As conclusões não são animadoras para a Europa...

Europa está a ficar para trás

Segundo as contas do L'Argus, em 2022, foram vendidas 7,8 milhões de unidades de carros elétricos, no mundo inteiro. Deste número, 1,5 milhões de unidades de carros elétricos tiveram a Europa como destino.

O caso fica pouco favorável, aquando da análise modelo a modelo. Entre os 10 carros elétricos mais vendidos, no mundo, em 2022, estão sete chineses, dois americanos e apenas um europeu.

Marca Modelo Vendas em 2022 Variação em relação a 2021 Tesla Model Y 747.500 + 91% Tesla Model 3 482.200 - 3% Wuling Hongguang Mini EV 443.400 + 14% BYD Dolphin 205.200 + 916% BYD Yuan Plus/Atto 3 180.600 - Volkswagen ID.4 175.600 + 53% BYD Qin 163.400 + 109% GAC Aion Y 119.800 + 282% GAC Aion S/IAS 117.000 + 53% BYD Han 116.500 + 48%

O francês L'Argus aponta a Tesla como grande vencedora do ano de 2022, com os seus modelos Model Y e Model 3 a serem os carros elétricos mais vendidos, globalmente. De acordo com os dados, foram colocadas no mercado 747.500 unidades do Tesla Model Y, e 482.200 do Tesla Model 3.

A corroborar o medo europeu, o terceiro carro elétrico mais vendido, logo a seguir aos modelos da Tesla, foi o Wuling Hongguang, com 443.400 unidades postas no mercado. Este Mini EV destaca-se pelo seu tamanho reduzido, ideal para as estradas das cidades chinesas, e não é comercializado na Europa.

O quarto e o quinto lugares são ocupados pelo Dolphin e pelo SUV Atto 3 (Yuan Plus, na China) da fabricante chinesa BYD. As vendas somam 205.200 e 180.600 unidades, respetivamente.

A Europa surge no sexto lugar da tabela, sob o nome da Volkswagen: em 2022, foram vendidos 175.600 exemplares do ID.4. Destes, 47% tiveram como destino o mercado asiático (China, Hong Kong, Taiwan), 39% o europeu, e 13% o americano.

Os quatro modelos que fecham a tabela dos carros elétricos mais vendidos, globalmente, em 2022, são assinados pelas fabricantes chinesas GAC e BYD.

Leia também: