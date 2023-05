Os três carros 100% elétricos da BYD disponíveis em Portugal

A entrada da BYD em Portugal veio alargar a oferta de carros elétricos, mas esta fabricante é ainda desconhecida para muitos. Vinda da China, trouxe para o nosso país três modelos 100% elétricos.

A BYD - Build your Dreams) chegou a Portugal com 3 modelos 100% elétricos, que já podem ser encomendados. Foi em 2008 que lançou no Salão Automóvel de Genebra o 1º PHEV de produção em série do mundo e, atualmente, é a única fabricante automóvel que já não produz qualquer carro a combustão.

Em Portugal, são três os veículos disponíveis, um SUV dinâmico, o BYD ATTO 3, um SUV familiar de 7 lugares, BYD TANG, e um sedan, BYD HAN.

BYD ATTO 3: o primeiro modelo para o mercado europeu com a e-Platform 3.0

O BYD ATTO 3 é a mais recente novidade da marca, um SUV compacto que utiliza a linguagem de design "Dragon Face" da BYD como uma ponte entre a cultura chinesa milenar e os gostos europeus modernos.

O SUV do segmento C da BYD foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar um desempenho otimizado, bem como uma experiência de condução única. Para isso, é alimentado por um motor de 150 kW/204 cv/204 bhp, 310 Nm de binário capaz de acelerar dos 0-100 km/h em 7,3 segundos.

Estes valores, combinados com o desempenho da Blade Battery, permitem um consumo de combustível de apenas 15,6 kWh/100 km em ciclo combinado e uma autonomia de até 565 km1 em ciclo urbano e 420 km1 em ciclo combinado (WLTP).

O BYD ATTO 3 é também o primeiro SUV a ser construído com a inteligente e-Platform 3.0 da BYD. Esta plataforma integra a bateria no chassis, o que proporciona, não só, uma maior rigidez estrutural e uma segurança de colisão significativamente melhorada, como também baixa o centro de gravidade, aumenta o dinamismo, reduz o peso global, permite carroçarias mais baixas com melhores taxas de penetração aerodinâmica e saliências mais curtas para maximizar a habitabilidade.

Outro dos elementos característicos da BYD é a Blade Battery, fabricada em fosfato de ferro-lítio (LFP), que dispensa o cobalto, oferecendo maior segurança, resistência e durabilidade. Tornou-se uma verdadeira referência em termos de segurança, demonstrando-o com a obtenção da pontuação máxima (5 estrelas) nos testes Euro NCAP.

O BYD ATTO 3 está disponível em duas versões, ambas totalmente equipadas e com uma vasta gama de equipamentos de série. A versão Comfort dispõe de carregamento bidirecional (V2L), teto de abrir panorâmico, regulação elétrica dos bancos dianteiros, sistema de navegação, estofos em pele vegan e um ecrã táctil central rotativo de 12,8 polegadas. O seu preço é de 41.990€. A versão Design topo de gama acrescenta a porta da bagageira elétrica, um sistema de purificação do ar condicionado e um ecrã de 15,6 polegadas, com preço de 43.490€.

BYD TANG: um SUV familiar que se destaca pelo seu espaço e dinamismo

O BYD TANG oferece um conjunto único, capaz de conjugar duas características que, à primeira vista, parecem ser totalmente antagónicas: um habitáculo espaçoso com capacidade para 7 passageiros e um desempenho extraordinário, segundo indica a BYD.

Com um design distinto, caracterizado por uma linha de tejadilho alongada e linhas características, o BYD TANG representa a combinação perfeita de elegância, sofisticação e dinamismo.

A sua essência premium está também presente no seu interior, com um habitáculo revestido de materiais e acabamentos que refletem uma elevada qualidade aliada à mais avançada tecnologia. No painel de bordo, o ecrã multimédia de 12,8 polegadas é o centro do TANG.

O grande SUV da BYD beneficia das vantagens da Blade Battery, que neste caso oferece uma capacidade de 86,4 kWh. Graças à utilização de LFP (fosfato de ferro-lítio), esta bateria oferece maior segurança, resistência e uma vida útil mais longa do que as baterias de lítio.

O sistema de propulsão do BYD TANG tem dois motores, um em cada eixo, desenvolvendo uma potência combinada de 380 kW/517 cv e 680 Nm de binário, com uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 4,6 segundos.

O BYD TANG, na sua versão única Flagship, tem uma gama completa de equipamento de série e está disponível no mercado português por 72.570€.

BYD HAN: uma nova referência entre as berlinas de performance

O BYD HAN é o porta-estandarte da gama da BYD para o mercado europeu. Combina o conforto com o desempenho de topo e um equipamento de série impressionante.

O seu design apelativo e premiado caracteriza-se por linhas elegantes e estreitas que, graças a elementos como os puxadores das portas embutidos, permitem alcançar uma eficiência aerodinâmica sem igual; com um coeficiente de atrito de 0,23.

O seu interior luxuoso oferece aos ocupantes estofos em couro Nappa perfurado e um painel de instrumentos revestido a couro preto. Os passageiros dos bancos traseiros beneficiam de um ecrã multimédia de 7 polegadas integrado no apoio de cabeça central, que lhes permite controlar o sistema de climatização, acionar o teto de abrir panorâmico ou escolher entre 31 tonalidades de iluminação ambiente disponíveis.

Tal como a restante gama, o BYD Han beneficia de todas as vantagens em termos de habitabilidade, segurança e rigidez torsional garantidas pela Blade Battery, bem como de uma autonomia até 662 km 1 em ciclo urbano e 521 km 1 em ciclo combinado. Os dois motores elétricos e o sistema AWD desenvolvem em conjunto uma potência máxima de 380 kW/517 cv, o que lhe permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,9 segundos. O BYD Han tem um preço de 72.570€.

A BYD é o único fabricante de automóveis que projeta e fabrica o sistema completo de motores elétricos, baterias, transmissões eletrificadas, unidades de controlo e semicondutores.