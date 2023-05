Fabricante chinesa SMIC cai 48,3% no lucro líquido no primeiro trimestre de 2023

Quem segue com atenção as notícias sobre o mundo da indústria tecnológica, certamente que conhece, ou já ouviu falar, sobre a poderosa fabricante chinesa SMIC. Mas a vida da empresa não está nada fácil, pois os dados recentes indicam que a fabricante de semicondutores registou uma queda de 48,3% no lucro líquido do primeiro trimestre de 2023.

A Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) é uma importante fabricante de chips chinesa fundada há 23 anos no dia 3 de abril de 2000. Está sediada na grande cidade de Shanghai e é liderada conjuntamente por Zhao Haijun e Mong Song Liang. A SMIC compete diretamente com outros grandes nomes da indústria, como a taiwanesa TSMC, mas atualmente está a passar por uma fase menos boa.

SMIC apresenta uma queda de 48,3% no lucro líquido do 1º trimestre

De acordo com as informações avançadas pela agência Reuters, a SMIC registou uma significativa queda de 48,3% no seu lucro líquido referente ao primeiro trimestre deste ano de 2023. Estes resultados foram divulgados pela fabricante de semicondutores chinesa nesta quinta-feira (11), onde foi demonstrada uma receita de 1,46 mil milhões de dólares, um valor que vai ao encontro das estimativas já feitas. Contudo também se trata de uma queda de 20,6% em comparação com o mesmo período do ano passado, ou seja, em relação aos primeiros três meses de 2022.

No que respeita concretamente ao lucro líquido, a Semiconductor Manufacturing International Corporation atingiu um total de 231,1 milhões de dólares, o que representa então a queda de 48,3% face ao mesmo período do ano anterior. Ainda assim nem tudo são más notícias, pois este valor acabou por conseguir ser superior às estimativas que apontavam para 174,5 milhões de dólares.

Pode ver em pormenor o relatório financeiro completo da SMIC respeitante aos primeiros três meses de 2023 aqui. E é possível que as pesadas restrições dos Estados Unidos à China tenham sido um dos motivos que levaram a estes resultados.

