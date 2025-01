Reino Unido ultrapassa a Alemanha e é o maior mercado de carros elétricos da Europa

Em 2024, o Reino Unido ultrapassou a Alemanha para se tornar o maior mercado de carros elétricos da Europa. O objetivo para a vendas de carros elétricos imposto pelo país impulsionou as vendas.

Os registos de novos veículos totalmente elétricos na Alemanha caíram mais de um quarto para 380.609 no ano passado, de acordo com dados divulgados pela autoridade automóvel KBA.

O número alemão é inferior aos 381.970 carros vendidos do Reino Unido, onde os registos de elétricos aumentaram 21%, conforme os dados do grupo industrial SMMT.

Conforme avançado pela imprensa, os veículos elétricos a bateria ganharam quota no Reino Unido, nos últimos meses, à medida que as fabricantes tentaram cumprir o objetivo de vendas de veículos elétricos imposto pelo país.

As fabricantes de automóveis enfrentam multas de até 15.000 libras (cerca de 18.000 euros) por veículo, caso não cumpram. Estas multas podem ser evitadas, por via de um sistema de negociação de crédito e superando as exigências nos anos posteriores.

Entretanto, as vendas de carros elétricos caíram na Alemanha, onde o fim dos incentivos à compra, no final de 2023, prejudicou a procura. Os incentivos para os condutores empresariais terminaram em setembro de 2023 e para os compradores particulares no final de dezembro.

As vendas em mercados como a Suécia, França e Irlanda ficaram, também, aquém das expectativas, após os cortes nos subsídios e a falta de modelos acessíveis.

O aumento das vendas, em dezembro, fez subir a quota global de veículos elétricos no Reino Unido para 19,6% no ano - uma percentagem abaixo do objetivo de 22% -, com as fabricantes a conduzirem cortes de preços, de modo a cumprirem a quota de vendas e evitarem multas. Este ano, o objetivo aumenta para 28%.

Na Alemanha, os carros elétricos representaram 13,5% dos registos, em 2024.

Agora, o Governo do Reino Unido está a rever as regras, o que poderá resultar numa maior flexibilidade para ajudar as fabricantes a cumpri-las.