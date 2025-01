É o Google ou o Bing? Microsoft tem uma nova tática para atrair os utilizadores

Há uma luta silenciosa entre a Microsoft e a Google para dominar o mercado dos motores de pesquisa. Mesmo com o domínio atual, o Bing quer assumir o topo e garantir ainda mais utilizadores. A prova disso veio agora, com a Microsoft a mascarar o Bing como se fosse o Google, para assim tentar atrair mais utilizadores.

Um novo comportamento pouco lógico da Microsoft parece querer enganar os utilizadores. A gigante do software implementou mudanças no Bing para tentar esconder o facto de as pessoas utilizarem o Bing sempre que tentam aceder ao Google. O Bing é um motor de busca que pode ser usado, mas com um pormenor. Para muitos, o Bing é apenas uma forma de chegar ao Google.

Num novo movimento pouco lógico e propositado, a Microsoft está a tentar esconder que os utilizadores estão a usar o Bing quando tentam aceder ao Google. O novo comportamento, detectado há poucos dias, faz com que a página de resultados de pesquisa do Bing desça rapidamente, apenas o suficiente para ocultar o logótipo “Microsoft Bing”.

A página adiciona então uma nova barra de pesquisa diretamente abaixo de um grupo de pessoas que poderia facilmente ser confundida com um Google Doodle. Existe até uma pequena mensagem na barra de pesquisa, tal como acontece no Google.com.

Quem pesquisar nesta barra secundária, terá tudo mudado finalmente, pois será direcionado para uma página típica de resultados de pesquisa do Bing. A rápida mudança no design é provavelmente suficiente para fazer com sejam feitas muitas pesquisas extra no Bing. A menos que se procure esse comportamento, não é assim tão difícil ser enganado aqui e pensar que está a usar o Google em vez do Bing.

Isto acontece sempre que se pesquisa “Google” no Bing sem estar ligado a uma conta Microsoft. Curiosamente, isto acontece tanto no Microsoft Edge como no Google Chrome, independentemente dos modos de navegação normal ou privado. Só para quando o utilizador estiver ligado a uma conta da Microsoft.

É bastante óbvio que o alvo aqui é qualquer utilizador que tenha o Bing definido como a pesquisa padrão, como qualquer pessoa que compre uma nova máquina Windows. Esta é uma jogada pouco esperada por parte da Microsoft para o Bing. Ainda assim é apenas a última de uma longa série de movimentos da Microsoft e da Google na batalha dos motores de busca.