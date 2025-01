Atualize já o Android Auto e as suas apps para eliminar um dos bugs mais recentes

O Android Auto tem recebido nos últimos anos uma atenção especial da Google. A gigante das pesquisas tem trazido novidades e melhorias para várias áreas, bem como corrigido problemas que foram surgindo. A mais recente recomendação é mesmo uma atualização do Android Auto e das suas apps para eliminar um dos bugs mais recentes.

Uma das aplicações que tende a acumular erros constantes tem sido o Android Auto. Isto acontece devido à grande quantidade de marcas de smartphones existentes e unidades de externas aplicadas nos veículos. Um dos erros mais reportados pela comunidade de utilizadores nos últimos meses foi aquele que começou a ser reportado no início de dezembro e estava associado aos comandos de voz.

Os comandos de voz no Android Auto não funcionavam corretamente para alguns utilizadores e tudo parecia indicar que se tratava de uma atualização recente. No entanto, acaba de ser esclarecido que não foi realmente uma atualização do Android Auto a culpada pelo mau funcionamento dos comandos de voz, mas sim a aplicação da Google.

Curiosamente, a mais recente atualização da aplicação da Google resolve todo este problema de falha nos comandos de voz no Android Auto. Os utilizadores que tiveram o problema resolvido relataram que, após a instalação da mais recente atualização da aplicação Google, já não existem problemas de comando de voz no Android Auto.

Não tem nada a ver com a versão do Android Auto que está a ser usada, embora seja recomendável que tenha sempre a versão mais recente instalada para ser um dos primeiros a receber as características e correções mais recentes. Quem pretender descarregar a versão mais recente da aplicação Google e outras que use, basta aceder à Google Play Store e atualizar todas as presentes para a versão mais recente.

De qualquer forma, esta situação poderá até já estar resolvida de forma automática e totalmente entregue à Google e ao Android. Quem tiver as atualizações automáticas ativadas, é mais do que provável que já tenha a aplicação Google e outras atualizadas para as versões mais recentes.

Durante 2025, o Android Auto deverá receber um grande lote de novas funcionalidades. É esperado que surja a compatibilidade com estações de rádio sem sair da aplicação, e outras melhorias relacionadas com o suporte para aplicações de jogos, vídeo e browser.