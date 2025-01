OpenAI está a perder dinheiro com o ChatGPT Pro de 200 dólares, afirma Sam Altman

Sam Altman, CEO da OpenAI, revelou no domingo que a empresa está a registar prejuízos com o plano ChatGPT Pro, que custa 200 dólares por mês, devido a uma utilização muito superior ao esperado por parte dos utilizadores.

Previsão de Sam Altman foi ao lado

Fui eu quem definiu o preço. Acreditei que conseguiríamos gerar lucro.

Admitiu Altman numa série de publicações na rede social X.

O ChatGPT Pro, lançado no final do ano passado, oferece acesso a uma versão melhorada do modelo de inteligência artificial (IA) de "raciocínio" o1, denominado o1 pro mode, além de eliminar os limites de utilização em várias ferramentas da empresa, incluindo o gerador de vídeo Sora.

Apesar de ter arrecadado cerca de 20 mil milhões de dólares em financiamento desde a sua fundação, a OpenAI continua a operar no prejuízo. No ano passado, a empresa teria registado perdas na ordem dos 5 mil milhões de dólares, enquanto a sua receita rondou os 3,7 mil milhões.

Os elevados custos com pessoal, alugueres de escritórios e a infraestrutura necessária para o treino de IA são algumas das razões apontadas para este cenário. Estima-se que, em determinado momento, a operação do ChatGPT tenha custado à OpenAI cerca de 700 mil dólares por dia.

OpenAI precisa de mais dinheiro do que o planeado

Recentemente, a OpenAI reconheceu que precisa de "mais capital do que inicialmente previsto" e prepara-se para uma reestruturação corporativa com o objetivo de atrair novos investidores.

Entre as medidas em análise para alcançar a rentabilidade está o aumento dos preços das suas subscrições.

Apesar das dificuldades atuais, a OpenAI mantém uma visão otimista, prevendo que as suas receitas atinjam os 100 mil milhões de dólares até 2029 - um valor comparável às vendas anuais da gigante alimentar Nestlé.

