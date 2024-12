Foi Natal e a app Migrar para iOS saltou para o top 40 na loja da Google

A aplicação Move to iOS, ou em português de Portugal, Migrar para iOS, é uma ferramenta oficial da Apple destinada a facilitar a transição de utilizadores de dispositivos Android para iPhone ou iPad. Com esta app, é possível transferir de forma rápida e segura os seus dados do dispositivo Android para o novo dispositivo iOS. A ferramenta saltou para o Top 40 de apps na Google Play. Qual a razão?

Natal traz muitos iPhones no sapatinho

Todos os anos, as vendas do iPhone registam um aumento significativo, uma vez que os clientes se apressam a comprar o principal smartphone da Apple a tempo de o oferecerem como presente. E, todos os anos, a Apple vê um grande número de utilizadores novos e antigos migrar do Android para o iPhone.

Anteriormente, se alguém quisesse transferir os seus dados entre plataformas, teria muitas vezes de recorrer a métodos muito mais complicados. Este ano, segundo informações, a aplicação “Migrar para iOS” da Apple entrou no top 40 das aplicações da loja Google Play.

Bom, não é muito surpreendente - afinal de contas, muitas pessoas estão entusiasmadas com a configuração dos seus novos dispositivos, mas não sem garantir que todos os seus ficheiros vêm com eles.

Para que serve esta app?

Quem pretender transferir dados do seu dispositivo Android para um novo telemóvel pode transferir a aplicação Migrar para iOS a partir da loja Google Play.

A partir daí, o processo é bastante semelhante ao da transferência de dados entre dois iPhones.

O que pode ser transferido com o Migrar para iOS:

Contactos

Histórico de mensagens

Fotos e vídeos da câmara

Marcadores de internet

Contas de e-mail

Calendários

Aplicações gratuitas compatíveis com iOS (se estiverem disponíveis na App Store).

Como funciona:

Instale a aplicação Migrar para iOS no seu dispositivo Android (disponível na Google Play Store); Durante a configuração inicial do iPhone, selecione a opção Migrar Dados do Android; Abra a app Migrar para iOS no dispositivo Android e siga as instruções na aplicação; O iPhone irá criar uma ligação Wi-Fi privada com o dispositivo Android para transferir os dados; Após concluir a transferência, poderá continuar a configurar o iPhone.

A app só funciona durante a configuração inicial do iPhone. Se o dispositivo já estiver configurado, terá de repor os dados de fábrica para utilizar esta funcionalidade.

Além disso, certifique-se de que ambos os dispositivos estão ligados à energia para evitar interrupções no processo.

De acordo com a página da Google Store para a aplicação, é necessário ter o Android 6.0 e superior. No entanto, as boas práticas dizem que deve atualizar o seu dispositivo para o sistema operativo mais recente, de modo a proporcionar uma transferência relativamente fácil.