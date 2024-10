Por que razão as garrafas de plástico têm as tampas presas?

Se costuma comprar bebidas engarrafadas, já terá notado que a tampa, outrora amovível, fica presa na garrafa de plástico. Entenda o motivo desta mudança!

Atualmente, as tampas de garrafas de plástico estão entre os dez principais resíduos encontrados nos rios e no oceano.

No Reino Unido, inquéritos realizados nas praias, em 2023, indicaram as tampas de garrafas como o terceiro tipo de lixo mais comum. Por sua vez, na costa holandesa do Mar do Norte, os inquéritos registaram até 128 tampas de garrafas por cada quilómetro de praia, em 2016.

A par disto, são um dos objetos mais comuns consumidos pelos animais marinhos.

Pequena mudança nas garrafas de plástico tem objetivo ambiental

Por serem um problema, a União Europeia (UE) decidiu tomar medidas: em julho, aprovou uma diretiva que exige que todas as garrafas de utilização única tenham tampas que permaneçam presas.

O objetivo passa por limitar a quantidade de lixo plástico, especialmente as tampas das garrafas de plástico de utilização única, que têm mais probabilidade de ir parar ao ambiente, e representam um enorme risco para a vida selvagem.

As garrafas de plástico de todo o mercado europeu, incluindo o Reino Unido, contam com um sistema de fixação, que impede que o utilizador se livre da tampa por aí.

Uma vez que a tampa está presa à garrafa, deixa de ser fácil de remover e, por conseguinte, passa a ser difícil de deitar fora.

Este sistema cria, agora, um resíduo e não dois, sendo mais fácil de apanhar e menos provável de ser ingerido.

Aprovada em julho, é necessário mais tempo para avaliar o impacto da mudança.