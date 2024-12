OpenAI lança o ChatGPT Pro: versão de 200$ que dá acesso ilimitado aos melhores modelos

A OpenAI deu início às suas 12 surpresas de dezembro com o lançamento do ChatGPT Pro. Esta variante distingue-se por oferecer acesso ilimitado aos modelos mais avançados da empresa, nomeadamente o o1 e o GPT-4o. Mas tudo isto tem um preço... e bem alto.

Paralelamente, a OpenAI lançou a versão final do modelo o1, conhecido pelas suas capacidades de raciocínio aprimoradas. Anunciado inicialmente em setembro como uma versão preliminar, o modelo está agora disponível em definitivo. As melhorias incluem uma redução de 34% na taxa de erros.

Importa sublinhar que o o1 não é exclusivo do ChatGPT Pro; também está disponível para utilizadores das subscrições Plus e Team, enquanto os clientes das variantes Enterprise e Edu terão acesso à versão finalizada a partir da próxima semana.

ChatGPT Pro: preço e funcionalidades

O ChatGPT Pro não é uma solução económica, sendo disponibilizado por 200 dólares mensais. Contudo, oferece aos utilizadores a possibilidade de usar os modelos de IA mais avançados da OpenAI sem quaisquer limitações, algo que pode ser indispensável para alguns profissionais.

Esta nova versão tira partido total do modelo o1, que agora suporta o reconhecimento de imagens. Esta funcionalidade permite respostas mais contextualizadas. Adicionalmente, a OpenAI está a trabalhar para integrar funcionalidades como navegação na web, bem como disponibilizar as funcionalidades mais avançadas do o1 através da sua API.

Uma das novidades mais marcantes do ChatGPT Pro é o modo o1 Pro, uma funcionalidade que utiliza um poder de computação ainda maior, permitindo resolver problemas extremamente complexos. Durante a apresentação oficial, foi demonstrada a capacidade do modelo para resolver questões de química difíceis, onde versões anteriores apresentavam frequentemente erros.

No entanto, devido à maior complexidade do processamento, o modo o1 Pro demora mais tempo a gerar respostas. Para mitigar este impacto, a interface inclui uma barra de progresso e uma notificação in-app que avisa quando a tarefa está concluída. Além disso, é exibido o tempo total gasto pela IA para fornecer a resposta.

Para os utilizadores do plano Plus, que pagam 20 dólares por mês, a OpenAI promete continuar a oferecer acesso prioritário a novas funcionalidades e melhorias. No entanto, estarão limitados a uma versão menos avançada do modelo o1 e não poderão beneficiar do modo o1 Pro.

