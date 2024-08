Google confirma inadvertidamente que o Android 15 só chegará em outubro aos Pixel

A Google sempre lançou uma nova versão do Android com os seus novos smartphones Pixel. Este ano contrariou esta tendência, lançando o Pixel 9 mais cedo, com o Android 14 na sua base. Agora, a empresa confirmou inadvertidamente quando é que o Android 15 estará disponível para o público.

Google confirma quando chega o Android 15

O Android 15 está em testes públicos desde abril de 2024 e deverá estar pronto para o seu lançamento público. Tudo aponta para este ponto, inclusive a própria Google que já iniciou testes com a primeira atualização desta nova versão do seu sistema.

Um novo rumor revelado ontem mostrava que a Google poderia atrasar ainda mais este lançamento, não o realizando em setembro. A data apontada mostrava que seria empurrado para meados de outubro, algo que não é de todo normal na Google e nem sequer no calendário do Android.

Agora, e de forma completamente inadvertida, a Google acabou por confirmar muita desta informação. Em especial, deu a certeza esperada para o lançamento do Android 15 apenas em outubro, sem, no entanto, revelar uma data oficial para a sua chegada.

Smartphones Pixel recebem atualização em outubro

Foi o conhecido Mishaal Rahman que descobriu que a Google atualizou o Android Beta Exit OTA que faz o downgrade do seu Pixel para o Android 14. A mensagem apresentada agora diz explicitamente que o Android 15 será lançado em outubro: "Se está à espera da atualização estável do Android 15, ignore este OTA até que o Android 15 esteja disponível em outubro".

A Google alegadamente não lançou a nova versão com o Pixel 9 em agosto porque queria concentrar-se na estabilidade. As atualizações do Android apresentam bugs no lançamento, o que a Google quer evitar com o Android 15 este ano. Por isso, e para garantir um lançamento mais tranquilo, a empresa dedicará mais tempo a eliminar todos os bugs.

Com base no prazo de lançamento anterior da Google para o Android e patches de segurança mensais, o Android 15 deverá ser lançado a 7 de outubro. A empresa lança normalmente novidades de segurança e atualizações para os Pixel na primeira segunda-feira de cada mês. No entanto, um rumor de ontem afirmou que o Android 15 poderá não ser lançada até meados de outubro.