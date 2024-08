Novo rumor aponta a chegada do Android 15 aos Pixel da Google só em outubro

Há já algum tempo que se espera que a Google apresente o Android 15. Este sistema tem estado a ser testado com sucesso e mostrou uma estabilidade grande. Um novo rumor dá agora como certo que esta nova versão da Google só chegará em outubro, contrariando o que é normal nesta atualização anual dos Pixel, e depois de outros smartphones.

O Android 15 só chegará aos Pixel só em outubro

Com o Beta 4.2 há duas semanas, a Google terminou os testes da próxima atualização do Android e já está a migrar para o QPR1. No entanto, um novo relatório diz agora que o Android 15 não será lançado nos dispositivos Pixel até outubro.

Segundo uma fonte, o Android 15 não estará disponível antes de outubro, “possivelmente até a meio do mês”. É referido que não chegará no próximo mês “aparentemente a ser retido para melhorar a sua estabilidade”. Se for esse o caso, o Pixel 9, e os restantes smartphones, devem receber o Android 14 com o patch de segurança de setembro de 2024 no próximo mês.

Com a Beta 4 a servir como a “última atualização agendada” em julho, alguns assumiram que poderia estar disponível já em agosto. A expectativa mudou então para setembro, especialmente depois de a Google ter lançado o Beta 4.2 e com instruções sobre como aguardar o “lançamento público estável final do Android 15 (AP3A) em breve”.

Google tornará pública a atualização para a semana

Entretanto, a Google já está a testar o Android 15 QPR1, com lançamento previsto para dezembro. A partir da Beta 4.2, já lançada para o Pixel 9 e 9 Pro XL, o Android 15 é bastante estável. Como tal, este atraso da Google é surpreendente e inesperado.

A série Pixel 9 está a ser lançada com o Android 14, com a Google a fazer backport de algumas funcionalidades introduzidas durante o Android 15 Beta. A nova versão não é a maior atualização, mas existem algumas melhorias importantes. Falamos do espaço privado, um novo painel de volume do Material You e ajustes no seletor de widgets.

Entretanto, foi também referido que o Android 15 chegará ao Android Open Source Project (AOSP) na próxima semana. Embora este marco coincida geralmente com o lançamento do Pixel, a exceção foi um intervalo de 15 dias no lançamento do código-fonte do Android 12 e a atualização do Pixel. A diferença deste ano parece ser bastante mais elevada.