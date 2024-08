Após reter dois astronautas no espaço, Boeing poderá vender a sua divisão espacial

Depois de a sua Starliner ter de deixar dois astronautas retidos no espaço, na Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS), a Boeing poderá vender a sua divisão espacial.

Devido a problemas relacionados com a cápsula Starliner da Boeing, dois astronautas norte-americanos que partiram para o espaço numa missão de oito dias, em junho, vão ficar retidos na ISS até fevereiro de 2025. Numa mudança de planos muito debatida, os astronautas regressarão a bordo da Crew Dragon da SpaceX.

Segundo um relatório, a Boeing, que detém a Starliner, está em negociações para vender a United Launch Alliance (ULA), a empresa que gere em conjunto com a Lockheed Martin. Segundo a Reuters, as duas empresas estão a negociar com a Sierra Space, que está a desenvolver o avião espacial Dream Chaser. Se for concretizada, a venda da ULA poderá atingir os três mil milhões de dólares, embora os pormenores da venda não sejam oficiais.

As informações indicam que, embora os problemas com a Starliner tenham começado há alguns meses, a venda da ULA é uma opção há vários anos.

Com a ULA sob o seu controlo, a Sierra Space aceleraria o desenvolvimento do avião Dream Chaser para voos espaciais. A Boeing, por outro lado, concentrar-se-ia na sua atividade, embora mantivesse a sua filial aeroespacial e de defesa.

De ressalvar que a venda da ULA não se deve inteiramente à Starliner. A empresa comum foi fundada em 2006 com o objetivo de manter o negócio dos foguetões espaciais. Com o tempo, a SpaceX desenvolveu e apresentou foguetões reutilizáveis que reduzem o custo de um lançamento até quatro vezes, sendo mais apetecíveis.

Embora a estratégia da ULA esteja centrada em missões para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a vertente comercial não está de lado. Ainda que o futuro da Starliner seja difícil de prever, a NASA já revelou estar confiante de que a cápsula será uma alternativa, desde que resolva estes problemas.