Depois de apostar nos smartphones, as grandes marcas como a Xiaomi parecem estar agora a voltar-se para outras áreas. Os carros elétricos parecem ser o mercado escolhido e as novas propostas parecem estar já quase a chegar ao mercado.

Se na maioria tudo não passa de rumores que ainda estão longe de ser confirmados, na Xiaomi isso parece não acontecer. A marca já confirmou a sua intenção e agora sabe-se muito mais sobre o futuro da fábrica onde vão ser produzidos.

Os planos da Xiaomi para o seu futuro

A Xiaomi é uma das mais recentes empresas a confirmar que quer abraçar o mercado dos carros elétricos. A gigante chinesa tem já nos seus planos muito do que será a sua realidade em breve, com as suas ideias a começarem em breve a tomar forma.

Uma nova informação veio trazer novos dados e informações sobre a fábrica em que estes carros elétricos vão ser fabricados e montados. Os planos revelam que esta deverá entrar em produção já em 2024, ainda que de forma faseada.

Fábrica produzirá 300 mil viaturas por ano

O que é revelado mostrou que uma nova fábrica da Xiaomi será construída e que esta deverá ser preparada em 2 fases distintas. A produção inicia-se dentro de 2 anos e deverá atingir um nível em que vão ser preparados 300 mil carros por ano.

Para além desta nova unidade de produção, a Xiaomi deverá localizar na mesma zona toda a sua estrutura de gestão, investigação e vendas. Deverá localizar-se em Pequim, mas existem planos para que as suas lojas físicas sejam usadas para apoiar nas vendas.

Uma aposta clara nos novos carros elétricos

Resta ainda saber como será a estratégia da marca para os seus futuros carros elétricos, nomeadamente os modelos iniciais e a sua expansão internacional, se esta existir algum dia. A Xiaomi tem planeado o investimento de 10 mil milhões de dólares nesta área ao longo dos próximos 10 anos.

Depois de todo o sucesso que tem na área dos smartphones, e até noutras, esta será uma mudança importante para a Xiaomi. O mercado dos carros elétricos está em expansão e a marca quer assumir aqui um papel importante nesta área.