Ap longo dos anos o mercado dos smartwatches tem crescido, com o Apple Watch a dominar desde que foi lançado. As restantes marcas tentam acompanhar e apresentar novas propostas, sem que ainda assim consigam mudar o cenário.

O terceiro quadrimestre de 2021 volta a mostrar este cenário, mas com uma diferença importante. O Apple Watch ainda domina mercado dos smartwatches, mas concorrência está a crescer e a ganhar terreno.

Mercado dos smartwatches continua a crescer

Não há qualquer dúvida que o Apple Watch está no topo das vendas no mercado dos smartwatches. Este é um comportamento quase natural, mas que é potenciado pela concorrência, que tem nas suas propostas algumas lacunas e falta de funcionalidades.

No terceiro trimestre de 2021 os dados são claros e revelam que este mercado cresceu 16%, no acumulado a um ano. As vendas cresceram, e não apenas no mercado dos smartwatches, fruto de algumas novidades que foram apresentadas.

Apple Watch domina, mas Samsung está a crescer

É aqui claro que a Samsung recuperou parte do seu mercado, atingindo agora os 14,4% da quota deste. Com o novo Galaxy Watch 4 os consumidores viram finalmente chegar uma proposta que se ajusta diretamente ao Android e ao seu ecossistema.

Há que notar que a Apple perdeu terreno, passando dos 28% para os 21,8%. A demora em chegar ao mercado do Apple Watch 7 foi a razão apresentada. Destaque para a Huami, que com a Amazfit cresceu também.

Wear OS tem agora novas oportunidades para crescer

Algo que é de destacar é o reforço que o Wear OS teve, com a chegada do novo Samsung Watch 4. A Google e o seu sistema conseguiram crescer, com uma oportunidade real de aumentar ainda mais a sua posição no mercado em breve, com novas marcas a abraçar este sistema.

Este cenário que mostra que mesmo com o domínio claro do Apple Watch a concorrência não está parada e está a ganhar terreno. A mudança da Samsung para o Wear OS é importante e em breve mais vão seguir este caminho, com as provas dadas de melhoria clara.