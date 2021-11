Reator nuclear espacial da China poderá ser 100 vezes mais poderoso do que o da NASA

O programa espacial da China completou o desenho do protótipo de um poderoso reator nuclear. Este poderá vir a ser 100 vezes mais poderoso do que aquele desenvolvido pela NASA.

Com o avanço tecnológico chinês, os cientistas pedem uma mais completa avaliação e gestão da segurança.

Conforme adiantado por um relatório do South China Morning Post, o programa espacial da China completou um projeto de um protótipo para um reator nuclear. Aquele programa está a construir o reator para acompanhar outras agências espaciais que, da mesma forma, têm dado cartas em planos nucleares. Por exemplo, a NASA, que recentemente apelou às empresas privadas o desenvolvimento de um sistema de fissão nuclear para futuras missões lunares.

Da mesma forma, o programa espacial da China, que já construiu alguns dos componentes para o seu reator, quer alimentar as futuras missões à Lua e a Marta com energia nuclear.

Por sua vez, o reator nuclear a ser desenvolvido pela China será capaz de gerar um megawatt de energia elétrica, tornando-o 100 vezes mais poderoso do que o dispositivo que a NASA pretende enviar para a Lua até 2030. Afinal, o sistema de fissão nuclear da agência espacial americana será capaz de fornecer cerca de 40 kilowatts de energia – segundo a NASA, o suficiente para alimentar 30 casas durante uma década.

Apesar não haver, ainda, muitas informações, o South China Morning Post revela que dois cientistas que participaram na elaboração do projeto de um protótipo confirmaram que este está concluído, bem como algum dos seus componentes críticos.

De acordo com o Futurism, existe alguma preocupação relativamente ao secretismo em torno do programa de reatores nucleares espaciais da China. Isto, porque poderá faltar regulamentação governamental para os vários imprevistos possíveis.

É urgentemente necessário estabelecer um sistema de avaliação e gestão de segurança adequado ao estatuto tecnológico do nosso país, aumentar a transparência no progresso da investigação e desenvolvimento para reduzir as preocupações do público em geral.

Disse Zhang Ze, um cientista espacial do Shanghai Institute of Space Propulsion.

