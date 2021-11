Mazda: Nova tecnologia irá parar o carro se o condutor sofrer um problema de saúde

Atualmente, os carros já disponibilizam uma panóplia generosa de capacidades que pretendem facilitar o quotidiano do condutor. Agora, a Mazda revelou que está a desenvolver uma tecnologia que permitirá que os carros parem caso a pessoa que vá ao volante sofra algum problema de saúde.

Especificamente, os carros saberão, em 2025, quando o condutor estiver a sofrer um AVC ou um ataque cardíaco, por exemplo.

Em 2025, os carros irão muito além daquilo que já conseguem fazer hoje. A Mazda, por exemplo, revelou que está a desenvolver uma tecnologia, no Japão, que permitirá que os carros sejam capazes de detetar quando os condutores tiverem um acidente vascular cerebral (AVC) ou um ataque cardíaco.

De acordo com a fabricante japonesa, os carros detetarão que o condutor está prestes a ter um problema de saúde repentino e avisá-lo-ão. A tecnologia estará disponível em modelos acessíveis, não apenas em carros de luxo, e surge como uma solução para os eventuais problemas de uma sociedade envelhecida.

Depois do Japão, a Mazda planeia disponibilizar a tecnologia na Europa.

Carros da Mazda detetarão problemas repentinos nos condutores

Para detetar problemas repentinos, os carros da Mazda estarão equipados com câmaras, ao invés de sensores laser ou outra tecnologia mais invasiva.

Conforme revelou, recentemente, a Mazda tem estado a trabalhar com especialistas médicos, incluindo do Tsukuba University Hospital, de forma a reunir dados de imagens e perceber como se comporta um condutor saudável, em oposição a um condutor incapacitado. Portanto, as câmaras procurarão a forma como as pessoas focam a visão, balançam a cabeça, e mudam subtilmente o seu modo de estar na condução.

Então, de acordo com a Associated Press, uma vez detetado um problema no condutor, o sistema Co-Pilot Concept, que ainda não tem um nome oficial, irá parar o carro num local seguro, como a berma da estrada, o mais rapidamente possível.

Segundo a Mazda, depois de parado, o carro estará a buzinar e com as luzes de perigo ativadas. Além disso, também será feita uma chamada de emergência para a ambulância e para a polícia.

Mas a compreensão e cooperação por parte dos condutores em torno daquele carro é crucial para que esta tecnologia funcione.

Disse Takahiro Tochioka, engenheiro da Mazda responsável pelo sistema.

Além da Mazda, outras fabricantes, como a Volkswagen e a Toyota, estão a trabalhar em tecnologias semelhantes, de forma a garantir que as pessoas são capazes de conduzir durante muito mais tempo e sem preocupações.

