MIUI 13 deverá chegar antes do final do ano, segundo CEO da Xiaomi

A MIUI da Xiaomi continua a ser uma das melhores, mais completas e intuitivas interfaces de utilizador baseada em Android. A MIUI 12.5 é atualmente a versão mais atualizada a correr nos smartphones Xiaomi e marcas associadas, mas a próxima versão já está, evidentemente a ser desenvolvida.

Existem já algumas novidades desvendadas e agora o CEO da Xiaomi Lei Jun levantou um pouco mais o véu.

MIUI 13 deverá chegar antes do final do ano

Foi na rede social Weibo que Lei Jun falou sobre a nova versão da MIUI que está a ser desenvolvida ainda internamente e que será ainda melhor. Nesta publicação deixou no ar que deveria ser lançada ainda no final do ano a beta pública, pelo menos para o mercado chinês. Eventualmente a versão global só será mesmo lançada em 2022.

A MIUI 13 vai trazer aos smartphones Xiaomi algo que já podemos encontrar na MIUI 12.5, mas de forma mais integrada, que é a expansão de memória RAM com recurso ao armazenamento interno, dando assim ao utilizador uma melhoria de desempenho em tarefas específicas.

Além desta novidade, sabe-se também que haverá um novo modo de jogo, que, segundo os rumores, dará para jogar numa janela sobreposta a outras apps. Haverá também uma maior integração entre o smartphone e o computador, uma integração que é cada vez mais relevante no segmento.

Não se sabe ainda se a nova versão estará já a usar o Material You, mas é certo que o design irá ser completamente reformulado, evidentemente com adaptação ao Android 12.

Vislumbra-se agora a partilha de mais novidades de forma oficial até ao dia do lançamento que os Mi fãs aguardam ansiosamente.