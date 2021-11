Tenorshare Reiboot resolve tudo, até no modo de recuperação do iPhone

O seu iPhone ficou parado no modo de recuperação e não sabe como sair dali? Nestas situações a calma é o primeiro conselho. Depois, basta usar uma das melhores soluções para a ajudar a entrar e sair modo de recuperação e desbloquear o seu dispositivo com a Tenorshare ReiBoot.

Quem nunca teve problemas com o iPhone a parar no ecrã do logo da Apple após uma atualização, ter o iPhone congelado no modo de recuperação ou mesmo parar sem motivo aparente, que atire a primeira pedra. É por isso que, por muito fiável que seja o iOS o seguinte artigo vai ajudar, e muito! [artigo contém giveaway]

O que é o Tenorshare ReiBoot e como pode ajudar com o meu iPhone?

A Tenorshare, ao longo dos anos, especializou-se enquanto empresa de software no sistema iOS, mas não exclusivamente.

Então, mais uma vez, não iremos ficar desapontados com o Tenorshare ReiBoot cujo objetivo passa pela resolução dos mais variados problemas com apenas um clique.

Em resumo, ao utilizar este software, disponível para Windows ou Mac, ganhamos vantagens como:

Sair e entrar do modo de recuperação,

Reparar mais de 150 problemas do iOS,

Resolver até mesmo problemas que não consigamos identificar,

Sem arriscar perder os preciosos dados pessoais.

Basicamente, estamos em condições de afirmar que o Tenorshare Reiboot é um software pensado no utilizador do dia a dia, muito simples de usar que, ainda por cima, apresenta duas versões: uma gratuita e outra e paga. Poderá optar pela versão que melhor preferir Tenorshare ReiBoot aqui .

Tenorshare ReiBoot vais mais além do iPhone

Supresa! O Tenorshare Reiboot não se fica apenas pelo iPhone, isto é, pela resolução de problemas do iOS. O software pode ajudar também, ainda que em pequena escala, na correção de falhas da Apple TV.

Não obstante, é claro que o principal objetivo são o iPhone, iPad e iPod. O melhor de tudo é que o software permite descarregar atualizações do iOS sem a necessidade de ter o iTunes instalado sequer.

Sem dúvida, trata-se de um recurso interessante para quem pretenda, por exemplo, deixar uma versão beta do iOS e voltar a instalar uma última versão mais estável.

O software também ajuda naquelas situações difíceis em que se apresenta o conhecido erro 14 e erro 4013 no iTunes ao tentar restaurar um iPhone. O Tenorshare ReiBoot ajuda a eliminar esse problema, sem ter de perder os dados.

Vídeo: como tirar o iPhone do modo de recuperação

Uma das grandes vantagens da Ternoshare é o facto de nos brindar com excelentes vídeos de ajuda como este abaixo.

Seguidamente, vamos poder assistir ao tutorial de como conseguir tirar o iPhone do modo de recuperação. Quer saber como?

Para mais detalhe, recomendamos ler com atenção o guia oficial de como tirar o modo de recuperação iPhone , no site do programador.

Contudo, existe ainda outro guia, igualmente importante denominado como tirar e colocar o iPhone no modo DFU. Vale bem a pena a sua leitura para eventual aprendizagem.

Conclusão

Na verdade, a versão completa do Tenorshare ReiBoot aproveita mais recursos como corrigir o iPhone de ecrãs pretos permanentes, iPhone a bloquear, etc.

Como mencionado, o software corrige imensos problemas e/ou situações que possam ocorrer. Já na versão gratuita, podemos entrar no modo de recuperação sem limitação e sair do modo de recuperação dentro de um determinado número de vezes!

Importante, a Tenorshare oferece confiança por ser uma casa de software famosa e com vários anos de existência no mercado, possuindo milhares de downloads e visualizações dos seus vídeos no Youtube. O sucesso é mais do que claro.

Finalmente, ao elaborar este artigo falamos com a marca para saber se existira algum desconto disponível e, de imediato, recebemos a informação que ao utilizar o cupão TSOFF5NOW-70OFF poderá obter um desconto extra até 70%.

Giveaway - Oferta

Por fim, como forma de promover este novo software a marca também nos comunicou que oferece 10 licenças através do nosso sistema aleatório de escolha sistema GLEAM.

Assim, basta inscrever-se na plataforma abaixo e dar um gosto na página oficial do Facebook da Tenorshare e ainda deixar um comentário aqui no artigo do PPLWARE (obrigatório).