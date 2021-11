Smartphones: Samsung mantém-se líder na Europa, mas Xiaomi aproxima-se rapidamente

O mercado dos smartphones tem, à semelhança de outros, atravessado um período menos bom. A falta de componentes leva a que os fabricantes tenham de abrandar a produção e isso reflete-se, naturalmente nas vendas.

Um dos principais mercados onde as marcas atuam é a Europa, onde a luta pelo domínio tem andado bem acessa. A Xiaomi conseguiu no trimestre passado a conquista do segundo lugar e agora tudo parece estar ainda mais aguerrido. A Samsung lidera, mas a margem é cada vez menor.

A Samsung é de todas a marca de smartphones que mais equipamentos coloca no mercado. Esta é uma posição que conquistou há vários anos e que tem conseguido manter, mesmo com todas as adversidades e desafios que tem tido de enfrentar.

Com o final do terceiro trimestre de 2021, ficou a dúvida de como o mercado na Europa tinha ficado. A nível global os resultados eram já conhecidos, mas havia esta dúvida, ainda para mais, depois da conquista da Xiaomi face à Apple.

Os dados surgem agora, pela mão da Counterpoint, e mostram que a Samsung conseguiu resistir à investida da marca chinesa, que ainda assim recuperou terreno. A liderança ainda existe, mas a Xiaomi aproxima-se muito rapidamente.

Curiosamente, a Xiaomi foi das marcas que mais cresceu, com 51% no acumulado anual, principalmente em volume de vendas. Mesmo com estes valores, a marca chinesa sofreu uma quebra em setembro, fruto da falta de componentes.

A Samsung tinha tido este problema mais cedo e conseguiu ultrapassá-lo rapidamente, não sofrendo por isso agora, ajudada pelos novos Galaxy. No caso da Apple, nota-se perfeitamente a chegada do iPhone 13, que veio baralhar os números, muito por culpa do atraso do modelo anterior em 2020.

À parte desta guerra no topo, temos marcas como a OPPO que cresceu 112% no acumulado anual. Este caso explica-se pela união da marca com o OnePlus. Há ainda que prestar atenção à vivo e à realme, que tiveram crescimentos na Europa muito elevados.