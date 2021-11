Carregar um veículo elétrico na rede pública? Em quanto fica?

Uma das discussões mais recentes no mundo da internet tem sido relativa ao preço dos carregamentos de veículos elétricos. Os condutores de carros elétricos estão a ser surpreendidos com as faturas dos carregamentos e a conclusão é que se tem retirado é que é mais caro fazer uma viagem num carro elétrico do que num carro a gasolina.

Afinal quanto custa carregar um veículo elétrico na rede pública?

É caro carregar o elétrico fora de casa?

No seguimento dos debates que se espalham por vários canais, o site do Clube Escape Livre publicou um artigo bastante interessante e útil sobre o tema. O artigo alerta para o facto de que carregar um elétrico na rede pública, pode sair mesmo caro!

José Manuel da Costa, solicitou um cartão de carregamento a uma empresa de prestação de serviços de carregamento. Usando algumas vezes as facilidades e descontos oferecidos por uma empresa de distribuição, foi forçado a carregar os elétricos na rede pública e privada com o dito cartão.

José conta o dia em que recebeu uma fatura de 51,25€! Com um preço de 0,163€ por kWh (em vazio) os 30,081 kWh abastecidos custaram-lhe 4,01€ porque a empresa fez um simpático desconto de 0,89€. Já os 33,519 kWh abastecidos fora do Vazio custaram, cada um, 0,213€, um total de 5,86€ graças a mais um generoso desconto de 1,28€ feito pela empresa.

Contas feitas, José revela que fez 11 carregamentos que foram onerados, depois, com a Tarifa EGME (entidade gestora de mobilidade elétrica) de 0,17€ por carregamento. Ou seja, 1,82€ sem direito, claro, a desconto. Apurada a soma, os 66,6 kWh que utilizou custaram 12,04€ que com o desconto de 2,17€ ditaram um valor final de 9,87€ mais 1,82€ da Tarifa EGME.

Tal significa que a fatura seria de 11,69€, mais IVA, num total de 14,38€. Isto para 66,6 kWh que permitiria fazer quase 400 km com um carro 100% elétrico e um consumo médio a rondar os 17 kWh/100 km. Mais barato que utilizar um carro a gasolina que, com um consumo de 5 l/100 km, o levaria a gastar 28,5€ para a mesma autonomia.

Taxa de utilização dos postos de carregamento ronda os 70%

No entanto, para os 11 carregamentos que realizou, os operadores cobraram 29,92€! Contas feitas, antes do IVA, a fatura de 66,6 kWh ficou em 41,61€, sendo que esta taxa de utilização dos postos representa, grosso modo, 70% da fatura. Com efeito, a eletricidade que realmente utilizou ficou, antes de impostos, por apenas 9,87€!

Portanto, ficaria mais barato fazer 400 km se tivesse utilizado o seu carro a gasolina. Nesse caso, já com IVA, gastaria pouco mais de 30€, contra os 51,25€ da eletricidade nos postos públicos.