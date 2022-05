CEO da Opel diz que os elétricos pequenos não são “vendáveis” sem ajuda estatal

Muitos consideram que os carros elétricos não estão disponíveis para a maioria das pessoas, pelo preço que lhes está normalmente associado. Nesse sentido, o CEO da Opel diz que, sem as ajudas que o estado pode fornecer, não é possível vender elétricos pequenos.

A declaração surge na sequência dos planos que o governo alemão tem para reduzir os subsídios.

Conforme vimos aqui, o governo alemão pretende reduzir e eliminar os subsídios associados aos híbridos plug-in, bem como aos elétricos, respetivamente. Se, por um lado, o CEO da Audi abraçou a decisão, por outro, o CEO da Opel, não se mostrou contente.

Segundo Uwe Hochgeschurtz, sem a ajuda do estado, os elétricos pequenos não são “vendáveis”. Na sua opinião, a redução e eliminação dos subsídios afetará muito mais os modelos de volume do que os modelos premium.

Sem subsídios, um carro elétrico custa hoje cerca de 50% mais do que um modelo de motor de combustão comparável. É por isso que exijo que o prémio do VE seja válido para além de 2022. Para que possam continuar a estar disponíveis carros pequenos acessíveis e amigos do ambiente.