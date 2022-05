Track Editor Contest 2022 anunciado pela Milestone

A Milestone revelou recentemente o Track Editor Contest 2022, uma competição na qual os jogadores de Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 podem criar as suas pistas personalizadas.

Venham conhecer um pouco mais sobre esta competição.

A Milestone anunciou recentemente o regresso da sua competição Track Editor Contest, baseada no jogo Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5, o desafio único introduzido no ano passado.

Segundo a Milestone, a edição de 2021 foi um sucesso explosivo, com mais de 3000 faixas carregadas e uma, única vencedora: UrZilchMyDad. A sua pista foi reproduzida na vida real na 11.ª ronda do Campeonato de Indianápolis de 2022.

eSX eSport Championship Adicionalmente, foi recentemente anunciada também a competição eSX eSport Championship, também baseada no jogo Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5. E foi revelado que já se encontram abertas as inscrições para a segunda edição do eSX eSport Championship, competição apadrinhada pela Yamaha. Trata-se de um evento eSports (infelizmente apenas para os EUA) na qual os jogadores podem sonhar em vencer o primeiro prémio, uma Yamaha YZ450F. A competição arranca na sexta-feira, 10 de maio, com qualificações de contrarrelógio no Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5. As inscrições permanecerão abertas até ao final dos Contrarrelógios que terminam quinta-feira, 30 de junho. O eSX eSport Championship terá lugar com base no jogo Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (ver aqui) e consiste em três etapas da competição a começar com as Eliminatórias de Contrarrelógio no dia 10 de maio, seguidas por Head to Head Heats e pelas eSX Finals. O eSX Championship será limitado apenas aos participantes dos EUA de forma a incorporar uma reviravolta especial na competição deste ano – será organizado um evento eSX Finals ao vivo numa ronda de Supercrosse de 2023!

Disponível no passado dia 26 de abril, o novo Track Editor Contest vai permitir que os jogadores dêem largas à sua imaginação e possam criar as melhores pistas para o jogo.

Desde 26 de abril, que os jogadores podem ter a oportunidade de criar uma pista que, a ser escolhida, será recriada e incluída no Campeonato Oficial de 2022! Trata-se de uma oportunidade única para os amantes da modalidade que, graças ao jogo Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 e à Milestone, possam ter uma maior sensação de pertença no universo da modalidade.

Para participar, entre 26 de abril de 2022 e 30 de junho de 2022, os jogadores que quiserem entrar no concurso devem desenhar uma faixa virtual através do sistema "Track Editor Contest" presente no Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5.

Para os amantes da modalidade, esta trata-se de uma oportunidade empolgante a de poder vir a ter a oportunidade de ver uma criação sua ser palco de corridas para os melhores pilotos reais.

Para este efeito, o jogo Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 fornece as ferramentas necessárias para que os jogadores possam dar largas à sua imaginação.

No final do concurso, um júri composto por diferentes profissionais do setor irá selecionar as 25 melhores faixas. Do top 25 uma comissão técnica decidirá qual a pista que será recriada na vida real!

Ao longo dos próximos tempos, mais detalhes serão fornecidos juntamente com as regras oficiais.

O Track Editor Contest está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC desde 26 de abril de 2022.